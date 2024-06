AMBA: por un reclamo salarial no funcionan siete líneas de colectivos

Largas filas y desconcierto en Constitución (Luciano González)

Este viernes, a partir de las 00 horas, siete líneas de colectivos pertenecientes a la empresa ERSA iniciaron una medida de fuerza en reclamo salarial. La medida afecta, por tiempo indeterminado, a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y parte del conurbano bonaerense.

Las líneas afectadas son 19, 133, 140, 153, 184, 253 y 321. De acuerdo a lo comunicado, el paro se inició debido al atraso en el pago de sueldos, por tal motivo, se informó que la retención de tareas se mantendrá hasta que se depositen los salarios correspondientes.

“Ya hace dos meses que no nos pagan el cuarto día hábil, como corresponde, por lo cual tomamos una medida con los compañeros de parar, siendo que todavía no tenemos ninguna novedad del fuero. Nosotros teníamos que cobrar ayer, el cuarto día hábil, ayer. La empresa no nos da noticias positivas. Hasta que no nos paguen el sueldo, lamentablemente no vamos a salir a trabajar”, detalló Hernán Cabañez, delegado de los empleados de la línea 133, en diálogo con Crónica TV.

(Grupo ERSA)

El recorrido de esta última línea incluye varios hospitales del sur de CABA, por lo que podría generar complicaciones para llegar a esa zona. Cabe destacar que el conflicto no se debe al importe del salario, sino al pago a tiempo.

El delegado añadió: “Estamos esperando que la empresa nos llame para que nos pongan el sueldo como corresponde, y ahí no tenemos ningún problema en levantar la medida de fuerza. No es la primera vez, ya el mes pasado cobramos un día más. Tratamos de no tener ningún problema, entonces aguantamos un día más, pero esto es insostenible”.

Qué zonas de AMBA están afectadas

Debido a la retención de servicio, se generarán complicaciones tanto en GBA como CABA: el recorrido de la línea 19 va desde Villa Adelina, al norte del Gran Buenos Aires, hasta Plaza Miserere, en el barrio porteño de Balvanera; la línea 133 tiene seis rutas que incluyen Villa Santa Rita, Barracas, Belgrano, Villa Urquiza y Vicente López, y la línea 140 tiene 8 rutas que engloban Boulogne, Munro, Villa Urquiza, Puerto Madero, Colegiales, Palermo, San Nicolás, Recoleta y Villa Ortúzar, entre otras zonas.

En tanto, la línea 153 va desde Merlo hasta Liniers e Ituzaingó; el 184 une la localidad de Boulogne con Chacarita; el 253, a Merlo con Liniers, y el 321, al Barrio Marina con Castelar.

Los costos del boleto de colectivo en el AMBA difieren según el trayecto realizado. A partir del primero de junio, para usuarios con SUBE registrada, las tarifas son de 270 pesos para un recorrido mínimo, 300 pesos de 3 a 6 km, 323 pesos de 6 a 12 km, 347 pesos de 12 a 27 km y 370 pesos para más de 27 km.

En tanto, en mayo los precios ya habían aumentado un 54% con respecto a la anterior tarifa. Así, pasaron de 130 a 200 pesos (0 a 12km), de 169 a 260 pesos (12 a 24km) y de 208 a 320 pesos (más de 24 km).