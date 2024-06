Brownie, Donna y Titán, los perros de terapia que ya ayudaron a más de 1200 niños, niñas y adolescentes

Donna, una de los tres perros que son parte del equipo del Ministerio Público Tutelar. Acompaña a niños, niñas y adolescentes antes y después de sus entrevistas.

“Me tranquilizó demasiado”. “Me hicieron sentir más contenta para entrar”. “Me hicieron sentir bien a pesar de lo que me pasó”. Los testimonios son de niños, niñas y adolescentes que tienen entre 3 y 17 años y que contaron con el acompañamiento de Brownie, Donna y Titán, los perros de terapia para asistencia judicial que forman parte de los equipos del Ministerio Público Tutelar (MPT) de la Ciudad de Buenos Aires.

No son testimonios aislados, sino un denominador común entre casi la totalidad de los chicos y chicas que contaron con la asistencia del Programa Perros de Terapia. Es que el Ministerio Público Tutelar evaluó por primera vez el impacto de ese programa y los resultados fueron contundentes: la compañía de Titán, Brownie o Donna redundó en que la mayoría de sus asistidos se sintieran mejor que antes de contar con su cercanía.

La evaluación revela sus datos en una fecha que no es aleatoria: este domingo se celebra en la Argentina el Día Nacional del Perro. La conmemoración existe desde fines de los años noventa y surgió a instancias de la periodista Cora Cané, que insistió con que existiera alguna fecha en el almanaque vernáculo para homenajear a Chonino, un ovejero alemán que era parte de la Policía Federal Argentina y que resultó herido en un operativo de esa fuerza.

Donna, como Titán, es de raza Golden Retriever

Las tareas de Brownie, de raza Australian Labradoodle, y de Donna y Titán, que son Golden Retriever, son bien distintas a las que cumplía Chonino, pero igual de importantes. Alguno de ellos tres interviene en la sala de espera a la que llega un niño, niña o adolescente para tener una entrevista con una psicóloga. Antes de esa entrevista, esa psicóloga ofrece a cada chico la posibilidad de que un perro adiestrado especialmente para ese tipo de situaciones los acompañe, y si dicen que sí, Brownie, Donna o Titán se suman a esa sala junto a su instructor. La decisión respecto de cuál de los tres perros interviene tiene que ver con la edad del niño y también con el tipo de intervención que lo llevó hasta el MPT.

Lo habitual es que los perros compartan una media hora con los chicos antes de que tengan la entrevista, y otra media posterior a esa entrevista. Y lo cierto es que la aceptación que tienen es ampliamente mayoritaria: menos del 10% de los niños, niñas y adolescentes que acudieron al ministerio prefirieron no contar con esa compañía.

El programa de acompañamiento con perros empezó a implementarse en 2019 y ya fue una herramienta para más de 1.200 chicos.

Ya son más de 1.200 los niños y niñas que contaron con ese acercamiento desde que el MPT formó el primer equipo de perros de Asistencia Judicial de la Argentina, allá por 2019. Son una parte fundamental de un despliegue en el que el epicentro de la visita de los chicos a la sede del Ministerio Público Tutelar está en la Sala de Entrevistas Especializada, que dispone a la vez de un espacio de observación para seguir lo que ocurre allí dentro, y que tiene separadas en distintos pisos las salas para evitar el contacto entre víctimas y victimarios. Trabajan allí psicólogos con formación en técnica investigativa forense: eso evita que los niños y adolescentes tengan que reiterar su relato en varias instancias, lo que implicaría una revictimización.

En ese contexto, y según explica la coordinadora de la Sala de Entrevistas Especializada, Denise Benatuil, la presencia de los perros es determinante. “En el caso de los preescolares, vemos cómo facilitan la separación o desapego con el referente y eso sin duda contribuye al relato”, detalla.

Brownie es un Australian Labradoodle

Para el informe elaborado por el Equipo de Investigación del MPT sobre el impacto de la implementación del Programa Perros de Terapia para Asistencia Judicial se llevaron a cabo encuestas que, con la ayuda de tablets, emojis, animaciones y explicaciones claras y breves, pudieran ser respondidas por los niños, niñas y adolescentes. También participaron operadores judiciales. La investigación se llevó a cabo entre mayo de 2023 y marzo de 2024.

“Los perros son un gran apoyo para el equipo de profesionales en la tarea de entrevistar a niñas, niños y adolescentes que vienen a declarar como víctimas de delitos. Nuestro trabajo está centrado en que el paso de los chicos por la Sala, que cuenta con la atención del equipo de profesionales y a la que hemos sumado al programa de perros, sea una instancia que evite la revictimización para dar paso a una etapa de reparación”, señaló Carolina Stanley, ex ministra de la Nación y actual Asesora General Tutelar en la Ciudad de Buenos Aires.

La encuesta detectó que seis de cada diez niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años aseguraron que su experiencia en el Ministerio Público Tutelar fue igual o mejor de lo que esperaban, y casi la mitad de los encuestados de esa edad aseguraron que sentían nervios al momento de llegar. El 21% de los encuestados sostuvieron que se sentían contentos, el 19%, tranquilos, y una minoría sostuvo que se sentían ansiosos o tristes.

Brownie junto a un niño. Los perros se llevan media hora antes de la declaración de los chicos y luego están media hora más con ellos

Es en esa escena, la de la llegada a la sede del MPT, que suelen intervenir Titán, Brownie o Donna. Y es esa intervención la que logró que la mayoría sintiera una mejoría en su estado anímico luego de compartir tiempo con el perro, incluso si habían llegado sintiéndose bien.

“Fue muy bueno, es un perrito hermoso que me tranquilizó demasiado”, “me puso tranquila, me sentí como si estuviera con mi perra”, “me sentí mucho más relajada, pude sacar ese miedo y angustia que tenía poder sentirme más confiada y segura de mí”, dijeron algunos de los encuestados.

Son chicas y chicos que en un 80% de los casos deben declarar en el MPT tras haber sido víctimas de abuso sexual, y llegan hasta allí cargados del miedo y la angustia que suponen las situaciones traumáticas. Los perros son pura contención para que sientan la confianza necesaria para poder contar lo que vivieron. La experiencia del programa empieza a resultar un formato que intenta multiplicarse en otras jurisdicciones de la Argentina.

Este domingo es el Día del Perro. Titán, Donna y Brownie, entre miles de otros compañeros caninos de vida, se han ganado la celebración que los homenajea.