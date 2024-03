Alarma por un incendio forestal en Sierra de Los Padres: las llamas consumieron 16 hectáreas

El fuego consumió 16 hectáreas y está "circunscripto"

Este domingo por la tarde se inició un incendio forestal en la Laguna de los Padres, que terminó por quemar 16 hectáreas de la reserva natural ubicada a 14 kilómetros de Mar del Plata.

El incendio forestal que actualmente se encuentra “circunscripto” fue combatido durante varias horas de la tarde de ayer, con el fin de aplacar las llamas que llegaron a incinerar árboles de hasta 10 metros de altura, además de vegetación y pastizales.

Lo destacable de la situación es que luego de un arduo trabajo, los bomberos lograron contener el avance del fuego en todo el perímetro.

Según dio a conocer el medio local 0233, las condiciones climáticas hicieron que la labor se dificulte debido a que el viento avivó de manera casi incontrolable la propagación de las llamas.

El epicentro del fuego se encontraba en un sector situado en inmediaciones del predio recreativo perteneciente al Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) y por la situación, como medida de prevención, tuvieron que evacuar a las personas que estaban en ese camping y en las inmediaciones, disfrutando del día de calor a orillas de la laguna. Así lo informó el secretario de Seguridad de la Municipalidad de General Pueyrredon, Rodrigo Goncalvez.

Si bien se preveía para esta madrugada, una intensa jornada de trabajo por parte de Bomberos Voluntarios junto a maquinaria de la Delegación municipal y personal de Defensa Civil, las lluvias y el clima húmedo que se presentó en la localidad, colaboró en el combate del incendio.

Es importante destacar que la reserva perjudicada cuenta con 695 hectáreas e incluye un cuerpo de agua que constituye un ambiente de gran biodiversidad, y además alberga más de 120 especies de aves acuáticas, tanto de monte como de pastizal.

Cómo evitar que el humo de los incendios forestales afecte la salud

Una fotografía proporcionada por los bomberos de Greenville, Texas mientras ayudaba a contener un incendio forestal en la región del Panhandle de Texas, el 28 de febrero de 2024. EFE/EPA/Los bomberos de Greenville, Texas

Para prevenir problemas de salud entre la ciudadanía afectada por el incendio forestal, especialistas compartieron una serie de recomendaciones, sobre todo para la comunidad que reside o trabaja cerca de las zonas afectadas.

Cuando una persona respira este humo, los efectos en la salud pueden ser inmediatos. Algunos de ellos son: tos, dificultad para respirar normalmente, ardor en los ojos, irritación en la garganta, más mucosidad, irritación en la nariz, sibilancias y dificultad para respirar, dolor de pecho, dolores de cabeza, ataques de asma, cansancio, o latidos cardíacos acelerados.

La doctora Stella Maris Cuevas, otorrinolaringóloga y alergista especialista en olfato, advirtió a Infobae que “el humo tiene un impacto muy nocivo en nuestra salud. Más allá de la irritación ocular y la congestión nasal, también puede traer consecuencias en los pulmones, como broncoespasmo, y dolor de cabeza intenso”.

Exponerse al humo, “empeora el estado de las personas alérgicas y asmáticas y también puede afectar el sentido del olfato. Los grupos más vulnerables son los niños pequeños y los adultos mayores”, apuntó la ex presidenta de la Asociación de Otorrinolaringología de la Ciudad de Buenos Aires (AOCBA).

Para mitigar el ingreso de aire con partículas de la quema de pastizales, los barbijos se convierten en una ayuda para evitar la entrada de los pólenes en la boca y en la nariz, son necesarios para evitar la inhalación de humo, y se le debe sumar el uso de anteojos protectores, para proteger también los ojos, apuntó la doctora Cuevas.

En los últimos 5 años se vienen registrando los picos más altos de incendios forestales en el país y según el SNMF, el 95% del total de los focos fueron provocados por la acción humana. Existen varios factores que hoy se conjugan al mismo tiempo y que, sumados a la intervención humana, favorecen la propagación de las llamas y, con ella, la del humo:

- Las sequías

- La presencia de viento norte

- Las altas temperaturas

- La ausencia de lluvia

Cinco consejos para protegerse del humo

1 - Los barbijos contra el polvo no son suficientes para protegerlo. Utilizar mascarillas N95 brindará más protección cuando se usan adecuadamente que los barbijos comunes.

2 - Mantenga el aire interior tan limpio como sea posible. Cierre las puertas y las ventanas, a menos que haga mucho calor afuera, ya que esto podría hacer que haga mucho calor también adentro. Si tiene aire acondicionado, enciéndalo, pero cierre la entrada de aire de afuera y mantenga el filtro limpio para evitar que entre el humo.

3 - No aumente la contaminación del aire interior. Si las concentraciones de humo son altas, no encienda nada que entre en combustión como estufas o chimeneas. No pase la aspiradora porque esto mueve las partículas que ya hay en su casa. No fume tabaco ni ningún otro producto ya que con ello aumentará la contaminación del aire.

4 - Prestar atención a los informes locales sobre la calidad del aire. Cuando ocurra un incendio forestal en su zona, esté atento a las advertencias sobre los peligros del humo para la salud. Tome precauciones adicionales de seguridad como, por ejemplo, evitar estar al aire libre.

5 - Evite exponerse al humo cuando practique actividades recreativas al aire libre. Los incendios forestales pueden producir mucho humo. Es preferible posponer estas actividades o realizarlas en interior para evitar la inhalar aire contaminado.