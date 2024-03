Tormentas aisladas en el AMBA y alerta amarilla en tres provincias: el pronóstico del tiempo para este sábado

Durante la mañana de este sábado Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires experimentarán chaparrones y tormentas aisladas

Luego de las fueres lluvias de la noche del viernes y la madrugada de hoy, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante la mañana de este sábado la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires experimentarán chaparrones y tormentas aisladas, mientras que se espera un clima nublado para la tarde y la noche. Durante el domingo, en cambio, se espera una jornada nublada sin lluvias y con temperaturas que varían entre los 20 grados y los 25 grados.

Además, rige alerta amarilla por tormentas para tres provincias del Litoral: casi la totalidad de Corrientes, el noreste de Santa Fe y el nortede Entre Ríos. Este tipo de alerta, de acuerdo con el SMN, implica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Alerta amarilla por tormentas para tres provincias del Litoral: casi la totalidad de Corrientes, el noreste de Santa Fe y el medio superior de Entre Ríos (SMN)

La institución recomienda no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, estar atentos ante potenciales caídas de granizo, no permanecen en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, mantenerse informados y tener una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

En esa línea, las lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo se esperan para las localidades entrerrianas de Concordia, Federación, Federal, S. J. de Feliciano, La Paz, San Salvador y Villaguay; las ciudades santafecinas de Garay, Las Colonias, San Cristóbal, San Javier, San Justo y Vera; de Corrientes, Curuzú Cuatiá, Esquina, Goya y Sauce. Las ráfagas y lluvias intensas también se pronostican en Mercedes, Monte Caseros, Paso de los Libres y San Martín, en la anterior provincia.

Otras alertas en el país

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del servicio informa que parte de Formosa, Chaco y Salta se encuentran en alerta amarilla por calor. Este nivel puede tener un efecto de “leve a moderado” en la salud y puede ser peligroso para los grupos de riesgo (niños, personas mayores de 65 años y pacientes con enfermedades crónicas).

Además del Litoral, rige alerta amarilla por viento en gran parte del sur argentino: una porción de Río Negro, casi la totalidad de Chubut y Santa Cruz, y Tierra del Fuego. El SMN explica que, en estos casos, se debe evitar realizar actividades al aire libre, asegurar aquellos elementos que puedan volarse, mantenerse informados por autoridades y tener siempre una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El saldo del viernes

Durante la noche del viernes, se registró un fuerte temporal de lluvias y actividad eléctrica que afectó particularmente el norte de Buenos Aires y el sur de Santa Fe y Mendoza. La localidad bonaerense de San Nicolás sufrió gran cantidad de destrozos e incluso se desplomaron las estructuras en las que se celebró el evento ExpoAgro 2024.

En Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, el servicio meteorológico pronosticaba tormentas aisladas por la tarde y la noche, por lo que fueron suspendidos los eventos de Luis Miguel, en Campo de Polo y Afterlife en Punta Carrasco. Ambos shows se realizarán en el mismo sitio y horario este domingo.

Las autoridades pidieron evitar circular por la zona (Fuente X)

“Por disposición del Gobierno de la Ciudad, y en pos de resguardar la seguridad de todos los asistentes, queda suspendido el show del día de hoy. El SMN elevó a naranja el alerta tormentas fuertes, iniciando su vigencia a partir de ahora y hasta la madrugada del sábado inclusive”, comunicaron desde Fenix Entertainment Group, la empresa a cargo del show del “Sol de México”.

En Santa Fe, Rosario y zonas aledañas fueron los sitios más afectados, ya que se registró caída de granizo de gran tamaño, lluvia y vientos superiores a los 63 km/h cerca de las 19:30 horas del viernes. En Mendoza también hubo caída de granizo, con casos del tamaño de una manzana.