“Mi hija vio algo que no tenía que ver, o sabía algo que no tenía que saber, por eso la limpiaron”, aseguró la madre de Cecilia Strzyzowski

Cecilia Strzyzowski fue vista por última vez el 2 de junio del año pasado

Luego de siete meses de la desaparición de Cecilia Strzyzowski, su madre, Gloria Romero, volvió a hablar públicamente para explicar cómo continúa la causa y brindó detalles sobre el posible motivo por el que asesinaron a su hija.

Te puede interesar: Caso Cecilia Strzyzowski: los restos dentarios hallados en un río son humanos, pero no se sabe si pertenen a la joven

“Mi hija era técnica en informática y era muy buena en lo que hacía. Quince días antes de lo que pasó, ella me dijo que su suegra le había dado el manejo de las redes del movimiento. Para mí, Cecilia vio algo que no tenía que ver, por la premeditación. Yo te puedo creer que sea un tema de pasión, de lo que sea, y en una pelea la hubiera matado César, como tantos femicidios”, aseguro Romero en comunicación con el periodista Oscar González Oro, en El Observador.

Precisamente, sobre esto, la madre de Cecilia explicó: “Esto fue planificado, de hecho, ni siquiera habían comprado el pasaje, ellos directamente la llevaban a matar. Él sabía que la llevaba a matar. Para mí, mi hija vio algo que no tenía que ver, o sabía algo que no tenía que saber, y por eso la limpiaron”.

Te puede interesar: Los oscuros vínculos con la Policía del mayor traficante de pastillas de Rosario y su novia hot

Cecilia Strzyzowski fue vista por última vez a las 9.16 del 2 de junio del año pasado, cuando una cámara de seguridad registró su ingreso, en compañía de César Sena, a la casa de sus suegros, en la calle Santa María de Oro 1.460, de Resistencia, Chaco.

Actualmente, Emerenciano Sena, su esposa Marcela Acuña y su hijo César (pareja de Cecilia), se encuentran detenidos con prisión preventiva acusados de la coautoría del femicidio. También fueron procesados cuatro colaboradores del clan Sena: Fabiana González, José Gustavo Obregón, Griselda Reinoso y Gustavo Melgarejo, quienes están acusados como encubridores del femicidio.

Marcela Acuña, su hijo César Sena y Emerenciano Sena están imputados como coautores del crimen de Cecilia (Crédito: la nueva/chaco)

“Marcela Leiva, una de las personas que trabajaba para el movimiento y que los denunció por esclavismo y corrupción, y que sabe que Cecilia no fue el primero de esos viajes del terror, dijo que a mi hija la limpiaron. Porque si no hacés lo que Marcela Acuña te dice, te limpia”, agregó Gloria Romero.

Te puede interesar: Condenaron a 11 años de cárcel al capo narco que intentó traficar 1600 kilos de cocaína para el mundial de Qatar

La madre de Cecilia se encuentra por estos días en el sur del país, acompañando a su otra hija, por quien lucha para que esté a salvo. “Yo estoy mal, cada vez peor. Cuanto más tiempo pasa, más se la extraña a Cecilia. Se siente que jamás va a volver. Al principio, yo estaba a base de adrenalina por la pelea con esta gente y por querer cuidar a mi otra hija. Una vez que ella estuvo a salvo, me relajé y se me vino toda la muerte de mi hija encima”, contó la mujer.

De hecho, al momento de revelar las pertenencias que le quedaron de Cecilia, contó: “Lo único que me queda de ella es un mechón de cabello, de cuando era adolescente. Pero es lo único que me queda de mi hija, porque ni siquiera me quedó el ADN porque han quemado tanto esos huesitos, que no puedo demostrar que son de ella. Y lo necesito para cerrar una etapa, como madre”.

Gloria Romero retomará las marchas en febrero, para pedir justicia por su hija Cecilia

Respecto a la causa por la muerte de Cecilia Strzyzowski, Romero explicó que, por el momento no hay avances, producto de la feria judicial. “La causa se pateó para febrero, la elevación de juicio va a ser en febrero. Emerenciano (Sena) decía que tenía cáncer de colon, por lo que yo pido que se haga los estudios, pero él se negó. Dijo que tenía una historia clínica, pero es falso, y eso es falso testimonio. Tiene pena de 8 años para un médico y la sanción de la matrícula”.

“Yo quiero ahora que pruebe que tiene el cáncer de colon. Pero bueno, ahora salió a decir que no era cáncer de colon, que era diabetes. Más del 70% de la población carcelaria tiene diabetes, es más, tienen SIDA y están presos igual”, sostuvo.

Asimismo, como lo hizo hasta hace algunas semanas, Gloria Romero reveló que retomará las marchas para pedir justicia por hija, pero que esperará hasta febrero. “Cuando pase la feria judicial vamos a volver a hacer marchas. Hacer una concentración en la plaza, los domingos, para que la gente pueda ir. La gente apoya muchísimo la causa de Cecilia”, manifestó.