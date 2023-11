Pasó en la TV: Taylor Swift en Argentina, un debate vicepresidencial picante y Macri como candidato de Boca Junior

Resumen De La Tv Del 8 De Noviembre

Taylor Swift llegó a la Argentina de una forma insólita y generó emoción en sus fans, mientras el debate vicepresidencial tuvo fuertes cruces entre Victoria Villarruel y Agustín Rossi, y Andrés Ibarra confirmó que Mauricio Macri será candidato a vicepresidente de Boca Juniors.

A tan solo 11 días de las elecciones presidenciales, ayer tuvo lugar en A Dos Voces (TN) el debate vicepresidencial en el cual se enfrentaron Victoria Villarruel, candidata de La Libertad Avanza y Agustín Rossi, del espacio Unión por la Patria.

Los cruces entre ambos se dieron en varios momentos, y Marcelo Bonelli como periodista mediador tuvo que pedir que respeten las normas establecidas y a su “contrincante”.

“La dictadura Argentina ejerció un plan de exterminios masivos haciendo uso del terrorismo de Estado. No fue una guerra, ni hubo excesos, ni tampoco errores… Vos empezaste a reivindicar la dictadura, si no no estaríamos hablando del pasado”, apuntó el funcionario contra Villarruel.

Ambos, acompañados por sus asesores, supieron a dónde atacar, qué frases usar y qué preguntar. Así durante su turno, la candidata enumeró: “Para el kirchnerismo, justicia, DDHH y transparencia es la muerte de Nisman, los bolsos llenos de dólares de López, el vacunatorio VIP, Insaurralde y sus yates, la AFI paralela, las tarjetas de débito de Chocolate Rigo, la tragedia de Once, Emerenciano Sena en Chaco, el pacto con Irán, las fiestas en Olivo, los juicios por la expropiación de YPF que nos van a costar 16 mil millones de dólares, sueños compartidos el curro de Hebe, Aníbal Fernández y la efedrina, el misil y bala, Milagro Sala en Jujuy, los sobreprecios de AySA”, entre otras cuestiones.

Sin embargo el diputado le contestó: “No hiciste ninguna propuesta Victoria… así no se va a resolver la pobreza o el desempleo”. De inmediato fue interrumpido: “¿Cómo no voy a hacer ninguna propuesta, si hay que hacer exactamente lo contrario de lo que hicieron ustedes?”.

Entre gritos y chicaneadas, Bonelli debió poner orden en reiteradas situaciones ocurridas durante todo el debate, para que cada uno pudiera expresar sus ideas de forma clara.

La candidata de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, y el candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi durante el debate.

En este contexto las indirectas también se dieron entre los candidatos presidenciales luego de que el ministro de Economía acusara al líder de La Libertad Avanza de menospreciar la música popular de Córdoba.

“Milei dijo que el cuarteto es una mierda. Yo bailo cuarteto en mi casa, esos son los dos países que están en juego”, comentó Sergio Massa en Voz del interior.

El libertario no se quedó callado y reaccionó de forma graciosa en la red social X, donde escribió: “Hola, mentiroso. Mirá que rápido se te cayó la mentira. Ahí tenés el video de uno de nuestros actos en Córdoba, el cual tiene como música de fondo un cuarteto del gran Rodrigo”, respondió junto con un material audiovisual que anunciaba su arribo en la campaña que comenzó en febrero del año pasado.

Se lo vio también en una reciente entrevista que le concedió al periodista peruano Jaime Bayly, uno de los pocos reportajes que dio en el último tiempo, y en el que habló sobre diferentes temas, entre ellos su opinión respecto a Lula Da Silva.

“No me reuniría con Lula como jefe de Estado porque es comunista y corrupto”, expresó y agregó que en caso de ser electo presidente “los individuos podrán hacer transacciones comerciales con quien se le dé la gana porque de eso se trata”.

Además explicó que desde su posición “como jefe de estado” sus aliados son “Estados Unidos e Israel, y el mundo libre”.

Javier Milei

Por otra parte, el mundo de la farándula estuvo de fiesta tras el casamiento de la mediática, Nicole Neumann, quien dio el sí frente al piloto de TC, Manu Urcera.

“Estoy en condiciones de decir que Nicole y Manuel acaban de casarse. Ya son marido y mujer. Contra viento y marea lograron unir ese amor que vienen sosteniendo desde hace tanto tiempo”, comunicaron en Intrusos (América), donde también mostraron las primeras imágenes de la ceremonia civil que se llevó a cabo este miércoles en la Bodega Malma, en San Patricio del Chañar, aproximadamente a 55 kilómetros de la ciudad de Neuquén.

La primera foto de Nicole Neumann en su boda

También fue un día muy especial para la swifties, quienes lloraron y gritaron de emoción con la llegada de Taylor Swift a la Argentina, donde dará tres recitales que tendrán lugar el 9, 10 y 11 en el Monumental.

La cantante partió desde Nueva York en un avión privado, y realizó una escala en la Costa Este de los Estados Unidos para levantar a parte de su familia y seguir viaje con destino a Buenos Aires.

En sus primeras horas en el país, la cantante evitó mostrarse en público. Bajó las escaleras del avión a paso raudo y con un paraguas cubriendo su rostro. La misma táctica utilizó para circular por el interior de la terminal y para abordar la camioneta que la llevó a su estadía porteña. Esta vez la ayudaron integrantes de su staff de seguridad, que la rodeaban abriendo sus propios paraguas para reducir la visibilidad de las cámaras y los fans que aguardaban a la estrella.

Taylor Swift ya está en la Argentina

Para concluir, el candidato a presidente de Boca, Andrés Ibarra, anunció que la fórmula Ibarra-Macri será una de las de la oposición que competirá en las elecciones de Boca Juniors el próximo 2 de diciembre.

“Él toma la decisión de participar como vicepresidente, fórmula que confirmaremos porque estamos trabajando con el resto de las listas para conformar una lista de unidad. Lo confirmaremos oficialmente el lunes en conferencia de prensa. La decisión que tomó es porque queremos volver a poner a Boca ahí arriba y armar un equipo muy importante”, manifestó Ibarra en diálogo con Radio Rivadavia.