Pasó en la TV: Patricia Bullrich y sus militantes cantaron contra Cristina y Dani La Chepi habló sobre la depresión que sufrió

Resumen de la TV 26 de julio

El tercer día de la semana pasó por varios temas relacionado a diferentes temáticas, muchas del mundo del espectáculo, pero a nivel político la polémica sacudió las redes sociales tras la viralización de una nueva canción contra la ex presidenta.

Estos fueron los momentos más destacados del miércoles 26 de julio: Alexis “Cone”, ex participante de Gran Hermano, contó cómo se prepara para debutar en el teatro en Carlos Paz; La hermana no reconocida de Rocio Marengo disparó contra su familia tras el resultado de ADN positivo; el Chato Prada afirmó que sostener la monogamia es difícil; Fabiana Liuzzi se quebró al hablar del diagnóstico de su hijo “Antonito”; el crítico momento que atravesó recientemente Dani La Chepi; y Patricia Bullrich, que se mostró con un grupo de militante cantando una canción contra Cristina Kirchner.

El ex participante de Gran Hermano, “Alexis el Conejo” pasó por América y en diálogo con Flor de la V contó cómo vive la fama hoy en día, lograda tras su paso por el famoso reality que protagonizó durante varios meses, el cual lo llevó a formar parte de la nueva obra de teatro, Full Monty y el Bailando 2023.

En este sentido comentó que fue algo que siempre soñó: “yo quería hacerme conocido”, afirmó y agregó que todo se dio muy rápido y que a veces le genera cierta “ansiedad”. Sin embargo con una sonrisa en la cara habló de todos los proyectos que tiene por delante y las posibilidades que se le fueron presentando en este último tiempo.

El mundo del espectáculo tuvo también sus conflictos familiares tras la aparición de la hermana no reconocida de Rocio Marengo, que luego de muchos años de lucha, constató dicha situación con una prueba de ADN positiva y sentenció “Cuando el Juez dicte la sentencia y pueda cambiar mi apellido, voy a ir por todo lo que me corresponde”.

Por otra parte, la mujer aseguró en diálogo con Cora de Barbieri en su programa transmitido por América, A la tarde, que ella no es hija ilegítima de Alejandro Marengo, quien falleció en el 2018. “Mi padre no se casó, entonces no hay hijos legítimos e ilegítimos, somos todos hijos de Alejandro Marengo”, remarcó visiblemente enojada sobre sus hermanos Rocío, Sol y Agustín, quienes la habían denigrado durante muchos años.

En tanto a la mediática, pareja de Eduardo Fort, se abstuvo de dar declaraciones ya que según le informó a la conductora del programa, está en una etapa “alejada de los medios”.

El piso de América tuvo también como protagonista al productor del Bailando, el Chato Prada, quien fue entrevistado por Pamela David en su programa matutino Desayuno americano, y dio a conocer su visión respecto a la monogamia.

“Creo que no existe. Se sostiene, uno la rema, pero creo que es antinatural”, expresó de forma libre y sorprendió a los panelistas que ante dicha sentencia le consultaron si vive de esa forma su actual relación con la bailarina Lourdes Sánchez.

Sin embargo confesó “hemos hablado con Lourdes de abrir la pareja, pero no. Está la fantasía, pero uno la reprime”.

En el día de ayer tuvieron lugar las emocionantes declaraciones de Fabiana Liuzzi, mamá de “Antonito”, último hijo de Luis Ventura, que estuvo como invitada de LAM y sostuvo una charla muy íntima con Ángel de Brito.

El protagonista de la misma fue el hijo que comparte con el periodista, que nació de forma prematura hace 9 años, lo que lo llevó a transitar una patología crónica.

Te puede interesar: Fabiana Liuzzi habló sobre la salud de su hijo: “Fue muy angustiante cuando me dijeron la patología de Antonio”

“Tiene una encefalopatía crónica no evolutiva y significa que él quedó con unas pequeñas cicatrices del lado izquierdo de su cabecita (cerebro) por haber nacido antes”, señaló y resaltó que la evolución es día tras día y los cambios se ven notablemente.

Sobre su vínculo con Ventura reconoció: “El tiempo va acomodando las cosas, todo cae por su propio peso. Me asombré de mi capacidad de perdón y de paciencia. Me descubrí con muchas capacidades que no conocía”.

La salud mental también fue un tema que estuvo presente en la televisión tras la confesión que hizo la conocida influencer que acumula 4 millones de seguidores en Instagram, pero que en el último tiempo se había ausentado de las redes tras el mal momentos que estaba atravesando: “No me podía parar ni siquiera para ir al medico”, explicó La Chepi y agregó que siempre estuvo muy bien acompañada por amigos y familiares.

Te puede interesar: Dani La Chepi habló de sus problemas de salud: “La única manera de salir es pidiendo ayuda”

Como siempre, la icónica Carmen Barbieri se llevó muchas risas con su relato sobre un incidente casero con una rata que habría entrado en su casa: “Me fui. Yo no me quedo a dormir. No la vi, pero me rompió toda una panera”, dijo entre risas en dialogo con Canal Trece.

Para finalizar, el mundo de la política se ve agitado de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y Patricia Bullrich y un grupo de militantes de 30 personas fueron protagonistas ya que entonaron, sin tapujos y de forma clara, las estrofas de una nueva canción contra la ex presidenta.

“Para que construyamos una Argentina, en la que estemos todos menos Cristina”, se escucha la estrofa, con la presidenta del PRO, en uso de licencia, acompañando con sus labios el canto de sus seguidores, con quienes se había encontrado tras una cena de campaña en Córdoba.

El evento encabezado por la ex ministra de seguridad tuvo como propósito recaudar fondos para la campaña electoral, pero terminó con un video que tuvo como protagonista dicha canción, la cual se hizo viral en TikTok a las pocas horas.

Seguir leyendo: