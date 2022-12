Referentes de Abuelas de Plaza de Mayo

Abuelas de Plaza de Mayo anunció la restitución del nieto 132. A través de un comunicado, el organismo presidido por Estela de Carlotto convocó a una conferencia de prensa para dar más detalles sobre la historia. La semana pasada habían dado a conocer la aparición del número 131, hijo de los mendocinos Lucía Angela Nadín y Aldo Hugo Quevedo.

“Convocamos a medios de comunicación y periodistas a una nueva conferencia de prensa para anunciar otra restitución de identidad, la 132. La conferencia se realizará hoy, miércoles 28 de diciembre, a las 16 horas. en Casa por la Identidad, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, Av. del Libertador 8151, CABA, para dar a conocer detalles de esta historia”, informaron en un comunicado.

El tuit de Abuelas de Plaza de Mayo en el que confirmaran la restitución del nieto 132

En ese sentido, resaltaron que “el 2022 finaliza así con la resolución de un nuevo que renueva las esperanzas de este camino de verdad, memoria, justicia e identidad. Esperamos que el 2023 nos reciba con muchos más encuentros”.

El pasado 22 de diciembre, De Carlotto encabezó una conferencia en la que anunció “la restitución de un nuevo nieto, hijo de los mendocinos Lucía Angela Nadín y Aldo Hugo Quevedo. Así, son 131 los casos resueltos a lo largo de estos 45 años de búsqueda”.

“La familia era Lucía, que nació el 13 de diciembre de 1947 en la ciudad de Mendoza, y Aldo, el 26 de noviembre de 1941 en la localidad de San Carlos, de la misma provincia. Su familia lo llamaba ‘Negro’ o ‘Negrito’. Se conocieron en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo y a los seis meses se casaron. Lucía era profesora de latín, francés y griego y trabajaba junto a Aldo en un taller de encuadernación en Mendoza. El matrimonio militaba en el PRT ERP, donde eran apodados como ‘Chiquita’ y ‘Dipy’. Luego de la detención de un compañero de trabajo, Nicolás Zárate, en mayo de 1976, Lucía, Aldo y Beatriz Corsino, compañera de Nicolás, se trasladaron a Buenos Aires. Entre septiembre y octubre de 1977, Lucía, embarazada de dos o tres meses, y Aldo fueron secuestrados en la ciudad de Buenos Aires junto a Beatriz aparentemente. La pareja permaneció detenida en el centro clandestino Club Atlético y El Banco. Por testimonios de sobrevivientes, pudo saberse que Lucía fue trasladada desde El Banco para dar a luz entre marzo y abril de 1978. Hay sospechas de que el parto podría haberse producido en la ESMA. Desde entonces no se supo nada más de la pareja ni del bebé”, detalló De Carlotto.

La recuperación del nieto 130 había sido el 10 de junio de 2019. Tres días después lo presentaron en la sede de las Abuelas de Plaza de Mayo, en el barrio porteño de Monserrat. “Javier Matías Darroux Mijalchuck conoció su origen y hoy las Abuelas le damos esta enorme bienvenida para restituirle su derecho a la identidad y contribuir a la reconstrucción de su historia”, cerró su discurso De Carlotto, tras contar la historia del nieto. Sus padres desaparecieron en diciembre de 1977.

“Yo estaba bien con quien era y no me interesaba entrar en una búsqueda con resultado incierto, fue recién a fines de 2006 que me di cuenta de que había mucho egoísmo de mi postura” expresó Javier Matías, que agregó: “Tenía que ser consciente de que del otro lado podía estar buscándome un hermano, un tío, una abuela”.

A principios de abril de ese año se había dado la noticia de la recuperación de la nieta 129. “El encuentro de una nueva nieta, hija de Norma Síntora, secuestrada embarazada de 8 meses, y Carlos Alberto Solsona, con quien podrá finalmente abrazarse luego de casi 42 años”, relató de Carlotto en esa oportunidad.

