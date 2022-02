La directora de un jardín maternal de Rosario fue filmada mientras maltrataba a los niños en el patio

Maltrato Infantil En Rosario

Gracias al video filmado por una vecina, la directora de un jardín maternal ubicado en la zona norte de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, quedó involucrada en un caso de maltrato infantil: en las imágenes se observa cómo zamarrea y empuja a algunos de los niños mientras ellos juegan en el patio del establecimiento.

La impactante grabación, registrada por una mujer que estaba preocupada por los gritos y llantos que provenían del jardín “Coloreando”, situado en la calle Chiclana al 900 de la citada ciudad santafesina. expone los repudiables métodos de la docente para “educar” a los menores, a quienes agrede cuando ella considera que se están portan de modo indebido.

A raíz de estas fuertes imágenes, un grupo de unos 10 padres acudió al Centro de Asistencia a la Víctima (CAV) de la Defensoría del Pueblo, organismo que presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) contra la titular del jardín maternal.

La directora del jardín maternal "Coloreando" (d) trabaja con una de las maestras del establecimiento.

“Los padres tomaron conocimiento de los hechos hace unos días por la intervención de una vecina que tomó registros fílmicos que son muy preocupantes. Yo pude ver algunas imágenes y son realmente escalofriantes. No está bueno naturalizar algunas situaciones que tienen que ver con el deber de cuidar. No está bien zamarrear, no está bien gritar”, declaró María Laura Pesquero, directora del CAV, en diálogo con Telefé Rosario.

Llama la atención que, ante estas agresiones contra niños de entre 1 y 4 años, algunas de las maestras que trabajan en el centro educativo nunca impiden el accionar de la directiva, tal como consta a partir del video que circula desde ayer en redes sociales y distintos medios de comunicación.

La directora de un jardín maternal de Rosario fue denunciada por maltrato infantil.

Frente a las reiteradas agresiones, Pesquero le contó al citado medio que la madre de uno de los niños comenzó a notar que su hijo le decía “perdón mamá” en situaciones en las que ella ni siquiera le llamaba la atención. Además, durante los últimos días, otros alumnos expresaron su negativa para asistir al centro educativo, lo cual despertó sospechas entre los padres. “Si no hubiese existido la posibilidad de recabar estas situaciones a partir de los registros fílmicos, quizás, aisladas, no sean un indicio”, reflexionó la funcionaria.

Enterados de lo que venía sucediendo con sus hijos, los padres solicitaron la intervención del Ministerio Público de la Acusación para que se inicie una investigación contra la directora del jardín maternal “Coloreando”, dependiente de la Municipalidad de Rosario. En este sentido, la vocera de la Defensoría del Pueblo adelantó que las autoridades tienen pensado llamar a una reunión con los denunciantes y solicitar el testimonio de la vecina que obtuvo la grabación que exhibe el maltrato contra los niños. “Tanto ella como los padres tienen cerca de 30 registros fílmicos de los maltratos en los que habría incurrido la dueña de este jardín maternal.

