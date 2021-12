Colas y esperas por los test de COVID-19 en Mar del Plata: dónde realizar la prueba gratuita

La suba de casos y la llegada de las fiestas hizo crecer la demanda de testeos en Mar del Plata

Juan tiene 52 años, hace dos horas que espera sobre la vereda de la calle 11 de Septiembre en el C.E.B.A.S el nuevo centro de testeo dispuesto por el Municipio de General Pueyrredon. No es el único, la interminable fila da vuelta a toda la manzana. “Soy el próximo, así que ya me quedo, sino me hubiera ido a otro lugar”, dice mientras espera a ser llamado.

En sintonía con la suba de casos en Mar del Plata -al lunes 27 de diciembre, 889 activos- aumentó la demanda por los hisopados en los centros sanitarios de la ciudad. La necesidad de requerir el testeo se observa en la cantidad de gente que agolpa para obtener el turno.

“Estamos realizando entre 180 a 230 tests por día, cuando a principios de diciembre realizábamos apenas 50. Desde la semana pasada empezamos a tener un nivel de positividad por encima del 20 ó 25%”, indicó el director ejecutivo de Zona Sanitaria VIII, Gastón Vargas, a Infobae. “ Por el momento, los casos actuales no requieren hospitalización por eso el foco está puesto en el diagnóstico”.

Para Vargas la suba de la demanda se vio incrementada por las celebraciones de las fiestas. “Muchas personas empezaron a ver que algún vecino, familiares o amigos dieron positivo, lo que los llevó a hisopar por contacto estrecho. Hasta el momento, vamos a seguir con el protocolo de testear a todo el que concurre. Tenemos el personal y los insumos, es lo más responsable de hacer”, agrega frente a la nueva resolución del Ministerio de Salud que analiza gobierno sobe un nuevo cambio de paradigma que indica que los contactos estrechos con síntomas empezarán a ser considerados casos positivos sin testeo.

En las últimas semana creció la demanda por los testeos

Tal es el caso de las gemelas Rocío y Candela Miori (22), que compartieron la cena de Nochebuena en su casa y para el brindis invitaron a una amiga. “No tenemos síntomas compatibles, pero ayer nos avisó que dio positivo para coronavirus, así que hoy decidimos venir para despejar dudas”, coinciden. Ambas tienen el esquema de vacunación completo, las dos dosis aplicadas y nunca tuvieron Covid-19. “Lo hacemos de manera preventiva, sabemos que nos vamos a seguir viendo con gente”, agregan.

A dos metros de distancia ya sobre la calle Salta, están Hugo y Mabel, la pareja lleva 43 años de casados, y quieren viajar a La Pampa para Año Nuevo. “Pasamos el sábado de Navidad en lo de mi hijo mayor. Hoy me desperté con síntomas como tos y dolor en el cuerpo”, dice Hugo (71). “Yo me siento bien. Optamos por hacernos el hisopado aunque haya que esperar más de dos horas. Con un resultado negativo podemos tomar los días de vacaciones. Lo íbamos hacer de todos modos para llevar tranquilidad a la familia”, aclara Mabel (68), que ya recibió las tres dosis de la vacuna y lo acompaña a testearse.

En el lugar funcionan cuatro mesas en las que se realizan hisopados de manera simultánea. Los resultados de los controles se entregan con un tiempo promedio de 15 minutos. En el caso de ser positivos se activa el protocolo.

Largas filas en los centros de testeos para acceder a la turno para realizar el test de antígenos

José Mer (45) llegó a las 9.30 y se quedó sin turno. ”Entregaron los últimos cinco minutos. Ahora estoy averiguando por los otros espacios dispuestos por la municipalidad. Me lo tengo que hacer con urgencia porque desde el sábado que estoy con síntomas. Pasé la Nochebuena solo”.

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia instalaron, desde el lunes 27 de diciembre, una nueva posta ubicado en la Plaza Colón. Y desde las ocho de la mañana se registró la llegada de gente solicitando su prueba de antígenos. “La realidad es que tratamos de atender a todos pero por más que se presenten temprano mucha gente queda afuera”, explica una de las coordinadoras.

En promedio hay una espera de dos a dos horas y media

Otros centros gratuitos

-CEMA, ubicado en Pehuajó 250, se hacen controles de lunes a sábado 9 a 15, en el CAPS de Batán se hacen los mismos días, pero de 9 a 14,

- CAPS de Ameghino los hisopados se hacen de lunes a lunes de 9 a 15.

-Skatepark Bristol, en Boulevard Marítimo y San Martín, de 11 a 17.

-Asociación Vecinal de Fomento La Gloria de la Peregrina, en Río Suquía 1294, de 9 a 15.

-Playa Grande y en la rotonda El Alfar, de 18 a 22.

-Hospital Modular del predio del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), el cual trabaja todos los días y tiene la particularidad que solo testea personas sin obra social.

Fotos: Mey Romero

