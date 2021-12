Levantaron el confinamiento del crucero Hamburg, pero igualmente no podrá amarrar en Puerto Madryn

El Crucero Hamburg amarrado en la terminal 3 del puerto metropolitano, horas antes de su zarpada hacia Puerto Madryn

Minutos después de las 10 de este jueves y a más de 18 horas de haber confirmado que el crucero Hamburg se encontraba libre de COVID-19, las autoridades sanitarias nacionales dispusieron levantar el confinamiento decretado para la nave. A partir de ese momento los pasajeros y tripulantes pudieron abandonar sus camarotes y retomar la vida normal a bordo.

No obstante y de no mediar un cambio de postura por parte de las autoridades de Puerto Madryn, los pasajeros y tripulantes del Hamburg no podrán bajar a tierra en la ciudad chubutense en virtud de una decisión adoptada por el intendente local, Gustavo Sastre.

“En Puerto Madryn no va a amarrar el crucero, no voy a permitir que ningún madrynense esté en riesgo y mucho menos generar una problemática que no nos merecemos”, aseguró el jefe comunal en diálogo con periodistas.

“Tenemos que cuidar la situación de los vecinos, con una cepa que aún no ha llegado al país, y además no podemos tirar por la borda todo el esfuerzo que hemos hecho para posicionar turísticamente a Puerto Madryn por un crucero”, agregó Sastre cuando el buque aún no había llegado.

El fin de semana pasado, el mismo barco fue protagonista de una situación insólita. Llegó el viernes a Buenos Aires, recibió autorización para que sus pasajeros descendieran, pero cuando las autoridades advirtieron que había partido de Cabo Verde, en África, región en alarma por la aparición de una nueva cepa de COVID-19, revocaron el permiso y obligaron a todos los turistas a volver a la embarcación. A bordo del crucero había una persona aislada que había contraído coronavirus.

La información fue anticipada por Infobae y desmentida por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, que tiene a su cargo la Dirección de Sanidad de Fronteras. Documentos oficiales confirman que el sábado a la mañana el buque recibió la libre plática y cuando las controladores verificaron la procedencia del barco dieron marcha atrás y suspendieron la autorización.

Cuando el barco se encontraba rumbo a Puerto Madryn, el Ministerio de Salud notificó un segundo contagio y ordenó el confinamiento, medida que cesó esta mañana.





Seguir leyendo: