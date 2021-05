Murió un bebé de 15 días que fue diagnosticado con coronavirus en Córdoba

Murió un bebé de 15 días que fue diagnosticado con COVID-19 en Córdoba

Un bebé de 15 días que había nacido en Las Tapias, Córdoba, falleció en Villa Dolores. Tanto el niño como su madre estaban contagiados de COVID-19. El menor ingresó a la guardia del Hospital Regional de Villa Dolrores en la madrugada del lunes pasado y falleció a las pocas horas, a pesar de los esfuerzos de los médicos para salvarle la vida. Presentaba un severo cuadro de deshidratación.

Infobae se comunicó con Juan Bautista Uez, director del Hospital Regional de Villa Dolores, quien dio precisiones sobre el caso del menor fallecido y que, debido a su denuncia, se encuentra en pleno proceso de investigación en la Fiscalía de esa localidad.

“ Era un bebé de 15 días de vida, que ingresó a las dos de la mañana del lunes y presentaba un muy mal estado en general. Los médicos de guardia y de neonatología hicieron todos los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, pero a las pocas horas falleció. Los neonatólogos y pediatras me informaron que presentaba un estado de deshidratación grave. Se le hicieron todos los tratamientos correspondientes al caso, pero desafortunadamente no se pudo recuperar”, afirmó Uez.

Juan Bautista Uez, director del Hospital Regional de Villa Dolores

El director del Hospital contó que decidió hacer la denuncia en la Fiscalía para que se investiguen los motivos del deceso, ya que era la primera vez que el menor ingresaba ese nosocomio, al igual que su madre.

“Como esto se ha dado en un contexto y en situaciones poco claras -para nosotros y para nuestros médicos- no podemos determinar con certeza si falleció por esa enfermedad o por otras razones, si bien el chico tenía un antígeno para COVID positivo y su mamá también . Hicimos la denuncia en la Fiscalía y aportamos todos los elementos para la investigación”, explicó Uez.

Ahora, el cuerpo del niño se encuentra en la morgue del Hospital, esperando las medidas judiciales. Se trata del cuarto hijo de la mujer, que había nacido hace 15 días a solo 8 kilómetros de Villa Dolores, en Las Tapias.

“El bebé no nació en nuestro hospital, su madre no tuvo el parto aquí y tampoco se hizo los controles del embarazo en esta institución. Por eso, no sabemos cuáles son los antecedentes previos. Es una situación no común y poco clara para nosotros”, indicó.

Uez explicó que se trata del primer caso de un bebé que ingresó a ese nosocomio contagiado de coronavirus y que espera que se pueda determinar si murió por COVID-19 o con COVID-19 .

El caso del menor es investigado por la Fiscalía de Villa Dolores

“Ese es el centro de nuestra preocupación. Para nosotros fue una novedad. No tenemos la confirmación de que sea el primer caso en Córdoba, ni tampoco sabemos que haya otros casos. Como se dio en el marco de una situación poco clara, preferimos hacer la denuncia para que se investigue.”, destacó.

El director del Hospital explicó que desconoce el paradero de la madre, ya que luego del fallecimiento de su hijo abandonó ese nosocomio y que, además, no reside en Villa Dolores, sino que es de Las Tapias.

“El bebé llegó con la mamá, pero después del deceso no volvió más al Hospital. Ella estaba cursando la enfermedad con diagnóstico positivo de COVID-19 y debe seguir haciéndolo, pero después del fallecimiento no volvió más . No sabemos si está haciendo algún tratamiento porque es de Las Tapias y aquí el control domiciliario de los enfermos de COVID-19 está totalmente descentralizado. Por eso, depende de la municipalidad donde la madre reside”, finalizó Uez.

