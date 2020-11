Tata, un histórico de la Batalla de los Gallos que regresa: “Las expectativas son tratar de ganar, de rapear bien y de romperla”

VIDEO

Tata: regresa un histórico a la Red Bull Batalla de los Gallos

Cristian Javier Sosa, o Tata, empezó su recorrido por el freestyle en una plaza de Ramos Mejía, en el Oeste de la provincia de Buenos Aires. En ese momento los primeros pasos fueron parecidos a los del resto, “era rapear por el gusto a rapear, juntarse con amigos, era más que nada eso. Los comienzos fueron muy simples, con muchas ganas de jugar, sin pensar demasiado en lo que eso iba a generar”.

“Más o menos por el 2007 empecé a rapear. Esos fueron mis comienzos. En épocas muy distintas, donde el freestyle no era tan masivo, de a poco Red Bull fue apareciendo y generando el contenido de algo más masivo y con más relevancia” explica sobre el arranque. En esa primera etapa de crecimiento y aumento progresivo de masividad para el género Tata fue una figura clave.

En el 2012 se quedó con la corona de la final nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos y durante su paso por esa competencia fue protagonista de algunos de los momentos más icónicos, como su cruce con Dtoke en la primera ronda del 2012 o con Kódigo en cuartos del 2015. Mañana será el único con chances de bicampeonato.

Desde el 2017 arrancó una pausa en las competencias, pero nunca se alejó de la escena. Como jurado, a través del proyecto DEUNA al lado de Stuart y Klan o en la conducción del programa de radio Damn! su lugar nunca estuvo alejado del hip hop. Este año vuelve a la Red Bull como un histórico y conversó con Infobae en la previa.

Tata es uno de los freestylers con más experiencia del circuito (Foto: Gustavo Cherro/Red Bull Content Pool)

-¿Con qué expectativas llegas a esta nacional?

-Las expectativas siempre son las mismas: tratar de ganar, tratar de rapear bien, tratar de romperla. Después esto es freestyle y sucede lo que sucede, pero las expectativas son esas. Tratar de ganarla. Venir a ganarla y rapear lo mejor que se pueda.

-¿Sentís que tenes una presión extra? Sos el único que puede ir por un bicampeonato este año.

-S oy de los que menos presión tiene. Porque realmente estaba afuera del circuito, la gente mucho no espera de mí, si pierdo creo que es lo que esperan. No soy favorito ni nada por el estilo. Por ahí la presión la tienen otros, que vienen bien , que la están rompiendo, que la continuidad de hechos hace que la gente tenga de donde agarrarse. Yo creo que soy de los más trancas.

-La experiencia que juntaste como en tu rol como jurado, ¿crees que te da otra perspectiva a la hora de competir?

-A simple vista podría parecer que sí, pero en realidad no porque los jurados y las competencias siempre son distintas. Entonces lo que cada uno ve como correcto o incorrecto es distinto. Yo puedo decirte “esto es lo que se busca” o lo que más van a valorar, pero después, al fin y al cabo, los jurados deciden por su cuenta y más en este caso que son jurados que nunca han estado se han desempeñado como tales en esta situación. Si se sabe que hay poco tiempo, que no hay mucho margen de error. Eso siempre lo trajo la Red Bull. No tenés mucho tiempo y tenés que aprovecharlo al máximo. Por ahí esa es la clave de esta competencia. Nunca pensé en el jurado, en ninguna competencia en la que estuve. Siempre me dio lo mismo. No me influye, porque yo creo que si vos vas y rapeas bien, ganas.

Tata se coronó como campeón en 2012 luego de ganarle la final a Coqee (Foto: Luis Vidales/Red Bull Content Pool)

-Este año la final nacional se hace en el medio de una pandemia. Más allá de los cuidados, un factor clave es la falta de público, ¿crees que te va a afectar?

-Con el paso del tiempo el público empezó a tener una lectura distinta a cuando yo competía. Hay una forma de verlo que por ahí a mi no es la que más me beneficia, entonces sobre que no haya gente yo estoy super tranquilo. A la vez está bueno que los únicos que avalen sean los mismos competidores, me parece que eso también está muy bueno, que pueda ser genuino. Además está muy buena la puesta en escena, es muy cómodo para nosotros. En mi caso particular estoy muy contento y tengo muchas ganas de rapear de esa manera.

El crecimiento de la escena

Cuando Tata dio sus primeros pasos en una plaza del Oeste la situación del freestyle y el hip hop era muy diferente. La escena empezaba a asentarse a nivel local y el público al que se llegaba era de nicho. En ese momento pensar en vivir de esto era impensado y la principal motivación era juntarse con amigos. Hoy la profesionalización es un panorama concreto para muchos y el ingreso de nuevos actores transforma a un ámbito que está en constante evolución.

-¿Cómo ves la evolución de la escena desde que vos arrancaste a este momento?

- La explosión de gente trajo dos cosas: una es la posibilidad de tener trabajo; la otra es por ahí tener un concepto más diluido de lo que es el hip hop. Una cosa está buena, la otra no. Pero una cosa no puede existir sin la otra. Si todo quedara quieto, si se quedara en la época en la que yo estaba, esto no sería lo que es hoy. Sería algo para divertirse y nada más. E sto va a crecer cada vez más. También internet y Twitch, por dar un ejemplo, que ha cambiado la forma de consumir contenido. Y el hip hop mutó y entró ahí. Ya es un hecho que esto está establecido en nuestro país.

Su batalla contra Kódigo en la Red Bull Batalla de los Gallos 2015 es una de las más recordadas (Foto: Gustavo Cherro/Red Bull Content Pool)

- ¿Y crees que es un buen momento para los nuevos talentos?

-Si sos bueno, tenes chances. No significa que puedas lograrlo con facilidad. Pero creo que hay muchas chances, muchas más que antes. Y si antes nos pudimos arreglar con lo poco que había, con todas las posibilidades que tenes hoy está abierta la cancha para cualquiera. Sí es cierto que desde la industria hay cierto tipo de estereotipo o formas a cumplir. Y desde el lado competitivo hay ciertas normas a seguir o cierto estilo que predomina. Pero todos tienen la posibilidad. Hoy cualquiera puede grabar su disco, cualquiera puede participar de una competencia. No significa que sea fácil, pero me parece que está muy bueno cualquier pibe o piba que quiera hacer esto pueda entrar pensando que en un momento le puede llegar a ir bien. Es una posibilidad. Antes era imposible.

-¿Y del lado del público general cómo cambió la mirada?

-La aceptación ya es completa. Es muy fácil. Cuando esto llega a los chicos más chicos los padres observan y creo que ahí empezó ese juego y hoy ya está muy establecido. Marcas que antes no tenían ni idea de que era el hip hop ahora confían en eso. Todas las plazas están explotadas de pibes rapeando. Muchos artistas del género del trap han abierto una puerta altísima, no solo en Argentina, sino que a nivel internacional. Ya son artistas relevantes. Wos, Trueno, Acru, que tal vez generan una cosa distintas, pero es hip hop, son los pibes rapeando. Y las batallas ni hablar, la cantidad que hay. Eso ya está aceptado. A cualquier persona le decis “rapear” y desde algún lado lo une y no le parece extraño.

Los próximos pasos

“Ahora estoy descansando, relajando, más de lo que hicimos no podemos hacer, un día antes no nos va a traer una solución mágica” cuenta Tata desde la previa de la nacional. Más allá de la definición que deje esta Red Bull, él tiene claro con qué objetivos va a encarar el próximo año: la continuidad de los proyectos asociados al hip hop que desarrolló y la vuelta a las competencias.

El campeón de 2012 volverá a competir en la competencia luego de 2 ediciones ausente (Foto: Gustavo Cherro/Red Bull Content Pool)

-¿Cuáles son tus planes después de la final?

-No sé cuánto vamos a mirar para adelante, pero lo que viene para el año que viene y el siguiente yo me veo obviamente con Damn! siempre. Ese proyecto me encanta. Y voy a tratar de volver al circuito competitivo. Vamos a ver si se puede. Porque no es solamente querer. Es también rendir como para que eso suceda , pero esa es la idea del año que viene. También tengo proyectos musicales, estamos con Stuart y con Klan ahí tramando unos temitas, también por mi cuenta estoy haciendo algunas cositas, pero competir es uno de los ejes que vamos a seguir.

-¿Cómo es la experiencia de Damn!? Se instaló como un programa que es referencia para el género.

-Yo lo disfruto mucho y la paso muy bien. La verdad que la paso muy bien con los pibes y para mi no es un laburo. Es un lugar donde me desconecto, donde me cago de risa, donde comparto lo que sea, donde aprendo. Ya estamos en el segundo año. Para mi es algo espectacular que no quiero dejar de hacer nunca, porque me encanta y me divierto. Cuando estamos ahí se genera una energía muy linda y a la vez compartimos conocimiento. La gente está muy presente, hablamos con muchos artistas, la mayoría de Argentina son todos amigos, entonces se genera algo muy copado.

-¿Cómo te preparás para el sábado? ¿Qué tenemos que esperar?

-Vamos a ver qué pasa. Cualquier cosa que digamos que puede llegar a pasar no sirve para nada, porque no lo sabemos. Te puedo decir si me gustaría más uno o el otro y eso es una pelotudez, porque al fin y al cabo le tenes que ganar a todos, no importa quién venga. Si el objetivo es ganar, no se puede buscar al más fácil o alejarse mucho de tal. Es rapear y romperla.

