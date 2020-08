Dio a luz a gemelos en el baño de un hospital de Santa Cruz y los bebés murieron: denunció que no quisieron atenderla

Una de las fotos que compartió Miguel Ruiz junto a su relato

La noche del viernes pasado, Miguel Ruiz esperó a que el reloj llegara a las 12 de la noche para saludar a su pareja, Carolina, quien cumplía años. En su perfil de Facebook compartió una foto con ella y le dedicó unas palabras. Ambos se mostraban muy felices sobre todo por el inminente nacimiento de sus dos primeros hijos, algo que ayer se convirtió en la peor pesadilla.

Por medio de la misma red social, Ruiz contó en las últimas horas que sus gemelos, Mateo y Santino, fallecieron después de que Carolina diera a luz en el baño del Hospital Distrital Las Heras de la provincia de Santa Cruz. En su desgarrador relato, denunció públicamente el accionar de los profesionales de la salud del centro médico: dijo que en la guardia no quisieron atenderla.

“Se me fueron mis dos angelitos. La verdad, este dolor que sentí es inexplicable, escuchar cómo se rompe tu alma en mil pedazos... Es inexplicable todo lo que pasé en este día, lo que sufrimos en este hospital de mierda, porque desgraciadamente el hospital de Las Heras es una mierda”, se descargó Ruiz.

Y comenzó a relatar: “Mi señora estaba sufriendo muchas contracciones desde ayer al mediodía, vinimos más de cinco veces a la guardia para que por favor la pudieran ver y nadie me hizo caso. Para ellos, era una inyección y a la casa mientras ella lloraba de dolor. Nadie quiso atenderla, Nadie nos quiso ayudar”.

El joven se preguntó por qué motivo los médicos “no quisieron actuar como se debe cuando ella tenía un embarazo gemelar”, y por qué razón decidieron enviarla a su hogar “más de tres veces” tras evaluar su estado. “Nadie me lo explica, todos se lavaron las manos. Hasta que mi señora no pudo aguantar más el dolor y rompió bolsa en el baño del hospital”.

El Hospital Distrital Las Heras

“Tuvo el primer bebé mientras yo gritaba para que alguien me ayude y nadie me hacía caso. Vinieron los enfermeros con su gran paciencia a querer hablarle tranquilos cuando ella los estaba pariendo en un inodoro de un hospital público. El segundo bebé estaba de cola y ellos la hicieron parir lo mismo cuando tendrían que haberle hecho una cesárea, ella se terminó desgarrando toda por culpa de estos animales” , continuó Ruiz.

Luego le dieron la peor noticia: “Pasando todo esto yo estaba con el corazón en la boca ahí afuera queriendo saber de ella y de mis bebés. Ella estaba bien por suerte, pero los bebés eran demasiado prematuros y no pudieron aguantar”.

En su relato, Ruiz también contó que “un generalista que se hace llamar ginecólogo” le dio falsas expectativas en medio de toda la situación. “Me dijo que él pudo reanimar a un bebé y faltaba reanimar el otro para poder derivarlos a Caleta Olivia. En eso yo me armé de mucha fe y felicidad pensado que había esperanza de que mis bebés sean fuertes y pudieran salir adelante. Me tuvieron de acá para allá a las vueltas. Pregunté, recorrí todo el hospital y nadie me decía nada. Hasta que llegó la ginecóloga y me dijo que era todo mentira”.

El joven compartió el texto con dos fotos en la que él y Carolina aparecen con los dos bebés ya sin vida. Sobre el final, relató que cuando le notificaron que las criaturas habían fallecido, todo se le vino abajo: “Sólo me queda esas fotos de mis angelitos que siempre los voy a recordar y los voy a amar toda la vida. Lamento no haberles dado una obra social buena para que nos pudiera atender como se debe. ¡Lamento no poderlos llevar a un hospital que si quieran atender!”.

“Me voy con mi alma echa pedazos. Con mi mujer hermosa y guerrera vamos a salir adelante”, finalizó.

Según comunicaron fuentes policiales Infobae, por el hecho no se radicó denuncia alguna. En tanto que hasta el momento, desde el Hospital de Las Heras se mantuvieron en silencio.

