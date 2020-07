Durante los años de la Guerra Fría (1945-1989) el Servicio de Inteligencia de Checoslovaquia cumplió importantes funciones dentro del Pacto de Varsovia, la alianza de países comunistas que regenteaba Moscú y se oponía a la Organización del Atlántico Norte (OTAN). No viene al caso historiar el desarrollo la Administración 1ª del Ministerio del Interior checoslovaco que funcionaba a la par o monitoreada por la KGB soviética durante esas décadas. Tan solo apuntemos, para comprender la importancia del servicio, que cuando la Cuba comunista rompió relaciones con los países de América Latina, la Administración 1ª funcionó a su vez como servicio de inteligencia castrista. Previo a 1962, los grandes jefes del castrismo, por casos los comandantes Raúl Castro, Ramiro Valdés y Manuel “Barbarroja” Piñeiro Lozada se instruyeron en Praga. Solo así se entiende que los checoslovacos estuvieran al tanto de la intromisión cubana en Oran, Salta, en 1964 (encabezada por Jorge Masetti) o que junto con La Habana instrumentara la “Operación Manuel” que no era otra cosa que el tráfico clandestino de latinoamericanos que pasaban por Praga rumbo a los campos de entrenamiento militar cubanos, los tristemente famosos PETI (Preparación de Tropas Insurgentes). En pocas palabras, como lo demostré en mi libro “Fue Cuba”, no se llegaba a Cuba sin pasar por Praga. Ambos servicios trabajaban a la par bajo la atenta mirada de Moscú, de allí que cuando tuve acceso al archivo del StB (Seguridad del Estado) me encontré con muchos cables con instrucciones llegados desde “la Central” de la KGB a “la Central” de Praga y retransmitidos a La Habana. Tan sólidos fueron esos vínculos que en 1968, cuando las tropas del Pacto de Varsovia ahogaron en sangre “la primavera de Praga”, Cuba apoyó la invasión y nada se conmovió. Como dato anecdótico digamos que en el mundo cultural se provocó una escisión y muchos grandes exponentes de la época se apartaron definitivamente de sus simpatías por el castrismo. Mario Vargas Llosa por caso, aunque ya antes transitaba el camino del “desencanto”. Las tropas invasoras continuaron en Checoslovaquia hasta la “Revolución de Terciopelo” de 1989; el colapso de la Unión Soviética y la caída del Muro de Berlín como un signo de los tiempos. El 1° de enero de 1993 Checoslovaquia se dividió en las repúblicas Checa y Eslovaca.