“La realidad es que hay cosas que la gente no quiere escuchar o dicen qué mal habla este tipo. Yo me expreso como la vida me llevó a hacerlo. No soy hipócrita, no puedo decir algo que no salga de mi, que no sea lo que yo siento, lo que yo veo. Yo lo que quiero es que la ciudad vuelva a la normalidad. Que la gente vuelva a la normalidad. ¿Tiene derecho a trabajar una prostituta y no tiene derecho a trabajar un albañil? Es ilógico, todos tenemos el derecho de trabajar. A vivir como vivíamos antes”, manifestó Lattanzio.