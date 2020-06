“Al tener la Argentina un sistema federal de salud, no están disponibles esos datos directamente. Cada provincia lo tiene que informar al sistema. Y por ejemplo, CABA no tiene contabilizados con exactitud las camas en el sector privado”, argumentaron desde la cartera a cargo de Ginés González García. No obstante, reconocieron que la pandemia llevó, de alguna manera, a que todas las jurisdicciones pusieran más énfasis en actualizar los datos.