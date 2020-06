“Dejé a alguien a cargo porque tenía miedo de que me entraran a robar. Donde estoy es un barrio tranquilo y los vecinos me conocen, pero por las dudas”, le confió a este medio. Esa noche llamó al 911 pero nadie lo atendió. Habló con los vecinos y ellos le comentaron lo que había pasado: habían desmantelado su casa durante dos días y se la habían llevado en un camión. “Me dijeron que primero se llevaron las maderas y que al otro día vinieron a buscar las cosas que había adentro. No sabían que yo me había ido a Buenos Aires. Tal vez pensaron que la había vendido”, contó. El hecho de que el desmonte de la construcción haya sido de día no despertó sospechas en el barrio.