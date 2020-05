“Es horrible que lo diga, pero que lo hayan encontrado en la cama con un pibe me alivianó un poco la carga. Lo que sentí fue ‘ok, era real, no fue solo mi cabeza’. Si no lo denuncié antes fue porque nunca viví lo que me hizo como un abuso. No interpreté que lo que pasó era un delito y que era denunciable. Por eso me quedé en el molde. Pero me apenó siempre que el tipo siguiera trabajando con niños y no poder hacer nada al respecto. Pensaba que no tenía pruebas y, por ende, nada para decir. Mi sensación era que nos había querido violar pero no se había animado. Y en realidad no me daba cuenta de que no hubo penetración, pero sí un montón de otras cosas, y eso también es abuso. Cuando leí la nota de Infobae, además de reconocer que el modus operandi era el mismo, mi reacción inmediata fue: ‘Listo, lo denunciaron, ahora sí puedo contar porque cayó por otra cosa’. Para mí lo clave era saber que si había violado a alguien, ahora yo podía salir a hablar. Es tremendo porque de alguna manera estaba esperando que violara. Estaba esperando que pasara para salir a denunciarlo porque creía que antes no tenía argumentos”.