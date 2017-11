Se calcula que sólo 1 de cada 10 niñas, niños o adolescentes que sufren abuso sexual pueden contarlo. Sebastián, al comienzo no pudo quebrar ese pacto tácito de silencio. "Yo era fanático de San Lorenzo. Cuando ocurrieron los abusos, acababa de hacerse público que el Bambino Veira había abusado de un chico, también de 13 años. Yo iba a la cancha y

miles de personas cantaban: 'Che Bambino, che Bambino, vos me das a Sonia Pepe y yo te doy a mi sobrino'. Eso me daba la convicción de que si yo intentaba contar lo que me estaba pasando, los adultos que me rodeaban me iba a destruir".