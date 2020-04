“A mis hijos trato de no contarles demasiado. Saben que papá se fue a volar porque es su trabajo. Con mi esposa sí hablamos bastante de este tema. Uno sabe que está regresando a casa y que no puede permitirse el lujo de poner en riesgo a la familia. El ritual consiste en quitarme toda la ropa de trabajo, lavarla inmediatamente y dejar mis pertenencias fuera del hogar en un cuarto separado. Evito todo contacto directo hasta estar seguro de que me he esterilizado adecuadamente. No obstante, lo tomamos con la mayor naturalidad posible, no queremos caer en situaciones extremas de paranoia que nos terminen perjudicando”, sostuvo el Capitán Vela.