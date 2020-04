Esto no significa que haya que dejar a los niños completamente librados a su suerte. Los padres pueden orientar, sugerir, ayudarlos a pensar en algo para hacer o incluso empezar una actividad con ellos y luego dejarlos seguir solos. “La ausencia de actividades estimula el deseo del niño y su independencia de pensamiento, lo incita a mostrar iniciativa y a no esperar más todo de los adultos”, dice el psiquiatra infantil, Roger Teboul, co-autor de Je m’ennuie (Me aburro).