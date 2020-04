“Empezó como un dolor raro en el pecho y sin fiebre": el testimonio de una joven con coronavirus

Agustina Mejail tiene 30 años, es tucumana y vive en Munich con su pareja. Durante semanas se sintió mal pero no tuvo temperatura. Fue varias veces al médico, le dijeron que era una gripe y no le realizaron el test por no tener síntomas compatibles con el COVID-19. Finalmente, ella y su pareja -asintómatico- hicieron un hisopado privado que les dio positivo