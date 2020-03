A esa altura de los eventos, los que habían sobrevivido no se movían. Ya nadie fumaba y la música se había apagado aunque nadie pudiera precisar cómo. Sólo se escuchaban las pisadas de Forzatti hacia la puerta, algunas de ellas más estruendosas, por el contacto -el chapoteo- de las suelas contra los charcos de sangre originados por él mismo. Antes de cruzar la puerta se giró y les dijo a los testigos que no se animaban a mirarlo: “Ustedes no vieron nada. No se olviden, nunca se olviden que les perdoné la vida”.