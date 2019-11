Se habló de la vida privada de la víctima (la mayoría cuestiones íntimas e incomprobables y que no tenían nada que ver con una instrucción penal), se habló del linaje Macarrón porque en las sábanas apareció el ADN de la rama paterna de Facundo, se sospechó de presuntos amantes de Nora (que no eran amantes), hasta que el fiscal Daniel Miralles elaboró una hipótesis de película: que Macarrón había viajado en un “avión fantasma” desde Punta del Este, donde jugaba un torneo de golf, para estrangular a su mujer y volver . Esa noche llovía. Su sucesor, Pizarro, lo sacó al viudo de la escena del crimen, pero lo colocó como el cerebro del asesinato. Lo cierto es que la Justicia hasta hoy no tiene el móvil ni pudo establecer quién o quiénes la mataron.