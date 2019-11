Si haber conseguido un corazón en medio de una emergencia nacional había sido una odisea, lo que seguía no iba a ser más fácil. Básicamente, se venía una rehabilitación muy intensa y dependía exclusivamente de él. “¡Estaba hecho una porquería! No podía regular los movimientos, no podía escribir, ¡no le embocaba a la boca! Tampoco me podía sentar, no tenía fuerza en el tronco. Pero al mes logré incorporarme y moverme con un andador. Empecé a recuperarme muscularmente y me rajaron de la Favaloro para que no me agarrara más nada”.