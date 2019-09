Desde años antes que López Obrador fuera presidente la opinión pública habla de su salud y cómo su estado podría afectar su desempeño como dirigente del país. En diciembre de 2016, "para qué ocultar las cosas, a mí me dio ese infarto muy fuerte. Se me obstruyó la arteria principal del corazón, los médicos le dicen 'la deja viudas'. No fue cualquier cosa, pero me dejaron bien".