“Para ellos no nos conocemos demasiado. Él habla inglés pero el idioma nunca fue un problema para el ingreso, aunque después adujeron que tampoco hablábamos el mismo idioma. Ellos me cuidan a mí porque dicen que no lo conozco demasiado, no quieren que ingrese. Presentamos más papeles. La historia nuestra es y fue muy bonita. Viajé, me trataron re bien, apenas nos vimos sabíamos que podíamos estar juntos. Ya no se a quién más recurrir. No sé cómo hacer desde que Migraciones me dijo que no", sostuvo Gómez.