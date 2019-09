-Me fui en el 76. Del 73 al 75, fueron tres años maravillosos y difíciles. Para mi fue un momento excepcional. Pude poner en práctica toda mis experiencia. A medida que los cambios políticos se sucedían, me iba exiliando productivamente. El 25 de mayo de 1973 me encontró en Salta, entrevistando al gobernador Ragone con dos locutores wichis, porque coordinaba un proyecto de radio en lengua wichi, que difundíamos por todas las radios de Salta. Después, dirigí un proyecto de radio educativa en la Santa Fe de Silvestre Begnis, y al mismo tiempo, cumplí con mi sueño: hacer televisión. En La Pampa. Un oasis de paz en medio de tanta barbarie. Hicimos programas de televisión educativa que creo aún hoy muchos viejos pampeanos recuerdan. Era la época del canal único. 100% de audiencia garantizado, y mucha discusión al día siguiente. Por suerte, me presenté a una beca del gobierno francés. Y me salvé porque en un allanamiento, no estaba en casa. Lo primero que hizo el gobierno militar fue cerrar el servicio de televisión educativa. Hace un mes, quienes hicieron el allanamiento fueron condenados en La Pampa. Cuarenta y cuatro años después, se hizo justicia.