En los combates, Peucelle tenía varias maniobras emblema: el molino, la llave y el candado, el volantín, la paloma y la media paloma. Con cada una dejaba en la lona a los rivales o los sacaba del ring. Era, lo decía la canción, un luchador noble, sin golpes bajos. No era extraño que los chicos lo adoptaran de héroe. El rating, por la década del setenta, andaba por los 30 puntos y la figura de Peucelle se reproducía en varios productos de supermercado. Como ocurre en la actualidad con una figura como Lionel Messi, no había producto lácteo que no lo tuviera en su envase.