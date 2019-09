"Pensé que era una simple gripe pero igual fui al médico, en la Clínica del Niño y la Familia de San Francisco Solano. Me revisaron y me mandaron a casa. Al día siguiente me sentía peor, me dolía todo el cuerpo y volví a la clínica. Me dijeron que tenía anginas y me recetaron un antibiótico. Esa noche no dormí nada… Al día siguiente, no me podía mover. Volví a la clínica, esta vez arrastrado por mi señora de un lado y mi tía del otro", recuerda Guido, que está con Natalia desde hace 15 años. Y agrega: "Era como si me estuvieran clavando cuchillos en la espalda. No podía reírme, toser, ni respirar bien". "Vos tenés neumonía", le dijo el médico con solo revisarlo y lo internó de urgencia.