— Me genera bronca. A veces me pasa que me dicen que no tienen ganas porque se tienen que levantar temprano, por esto o por aquello. Lo que les trato de inculcar es que cuando uno está bien, tiene las dos piernas, tiene todo los sentidos latentes es simplemente tener ganas y voluntad más que nada. Sin voluntad no se puede hacer nada, siendo discapacitado o no siéndolo. Me genera un poco de impotencia, de decir cómo puede que no tengas ganas de hacer algo que nos hace tan bien. Pero bueno, a veces lo respeto, pero yo al descubrir que esto me hacía bien al alma, por decirlo de alguna manera, traté de generarlo como un hábito y lo pude lograr.