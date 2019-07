Y en sus sueños, también quedan retazos de un día perdido de 1986, cuando sobrevivió a un accidente fatal en Punta Arenas, sobre el Estrecho de Magallanes. Dos aviones colisionaron cuando estaban realizando un ejercicio bajo nivel. Ensayaron un viraje pronunciado sin advertir que el sol estaba sobre el horizonte: Klaus sostiene que la causa fue el encandilamiento. Murieron su copiloto y los dos tripulantes de la otra nave. "Mi copiloto se eyectó en un ángulo inclinado hacia atrás pero como estábamos volando entre treinta y sesenta metros de altura no hubo tiempo para que se le abriera el paracaídas. Caímos en el Estrecho de Magallanes. Los otros pilotos, por lo poco que pude ver cuando se me abrió el paracaídas, estaban tratando de amarizar (el recurso para impactar de manera controlada sobre una superficie acuática), pero no tuvieron suerte", recordó.