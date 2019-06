— Claro, es así. Lo de River sin dudas es una experiencia, y es una experiencia, extraordinaria. ¿Por qué? Porque River es trasversal, a mí me toca estar como presidente de River en la reunión más elegante y más linda y me toca estar en el lugar más vulnerable de la sociedad. Y voy a todos lados, porque es la manera de asimilar y de absorber. Yo siempre digo que cuando tengo una persona inteligente enfrente, y tengo una charla, me enriquezco, me llevo algo. Lo malo es cuando no me pasa eso y yo dejo todo porque me voy vacío y no me llevo nada. A mí River me da mucho todo el tiempo en todos los aspectos. Reconfirmó que las ideas que uno tenía que había que trabajar, que había que tener un proyecto, que hay que tener un equipo, es fundamental, eso es clave. Entonces eso sí se reafirmó. Y después lo que siempre sentí, que es una sensibilidad para no mirar para otro lado la realidad que nos toca vivir. Y River te la hace vivir todo el tiempo.