"La ley de generación distribuida, en pocas palabras, va a permitir que los ciudadanos generen en parte su propia energía renovable y en los momentos que no la consuman, es decir que les sobre, la estarán revendiendo a su distribuidora y se les descontará de la factura del mes siguiente. Las condiciones, en las cuales se realizará la transacción todavía no están definidas y se sabrá más al reglamentarse la ley", dice Rodrigo Herrera Vegas co fundador de Sustentator que instaló los paneles solares en las nuevas viviendas construidas en el plan de urbanización de la villa 31, en Retiro.