Pero la estrategia de las primeras marcas de diseñar distintas medidas en el packaging no solo apunta a evitar que la gente migre hacia las segundas marcas sino también a no resignar ganancias. "A las empresas les conviene promocionar las unidades de envases más pequeños a los efectos de recuperar volumen de venta vía unidades más chicas para que el consumidor tenga la posibilidad de seguir consumiendo esa misma marca pero no erogando tanto dinero", explicó a Infobae el economista Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market. Es decir, las empresas venden más por vender más barato y así no pierden plata en épocas de crisis.