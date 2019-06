"A pesar de una resistencia heroica, la lucha de los últimos días produjeron irrupciones enemigas profundas, que hasta ahora solo pueden ser contenidas precariamente. Reservas ya no existen, ni pueden ser formadas tampoco. La munición alcanza apenas para tres días; combustible no hay más. Las armas pesadas ya no pueden ser movidas. Elevadas pérdidas y un abastecimiento deficiente, unidos a un frío muy intenso, han hecho descender considerablemente, además, la capacidad de resistencia de la tropa. Cabe prever que, si los ataques enemigos continúan con la misma intensidad, el frente probablemente no resistirá más que algunos días […]. Las condiciones impidieron nuevamente el abastecimiento por vía aérea, así como el empleo de la aviación de combate para aliviar al Ejército en su difícil lucha".