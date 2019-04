También le dijeron algo que la preocupó mucho durante todos estos meses: que era una paciente inmunosuprimida. "Si sus hijos se enferman no puede estar cerca de ellos y cuidarlos", le informaron. "Fue terrible pensar que si ellos me necesitaban yo no iba poder estar a su lado. Tuve la suerte que en todo este proceso nunca nadie enfermó", sostuvo aliviada.