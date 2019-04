–Sí, pero el Hogar quedaba en Añatuya, Santiago del Estero, y yo estaba en Monte Quemado, a 400 kilómetros. Así que hablaba por teléfono y los visitaba cada vez que podía. Pero no era lo suficiente. Es que a los tres meses de aquel episodio yo empezaba con Pata Pila en Salta. Y cada vez que los veía me interpelaban: ¿Qué estás dispuesto a hacer para acompañarnos? Los veía crecer y no me bancaba que estuvieran en una institución, por más que fueran muy bien cuidados. Me daba cuenta de que querían un referente y una casa. Eso quedaba resonando en mi, pero volvía y enterraba la cabeza como una avestruz. "No Diego, ¿cómo vas a hacer? No podés ni económica, ni psicológicamente. Es una locura", me decía. Hasta que no pude escaparme más.