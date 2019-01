Viene, como todos los miércoles, a maquillar a las pacientes gratuitamente para "ayudarlas a reconciliarse con el espejo", dice. Y hay algo en su biografía que explica el germen: "Mi mamá murió de cáncer cuando yo tenía 23 años. Siempre había sido súper coqueta, yo era chiquita y me encantaba verla maquillarse. Cuando se enfermó, padeció mucho su cambio físico: las ojeras, la hinchazón por los corticoides, la pérdida de peso, la caída del pelo. Recuerdo ese rechazo: decía 'no me puedo mirar al espejo', 'no me saquen fotos', 'esta no soy yo'".