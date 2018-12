–¿Y cómo llegó?

–¡Fue difícil! Yo hablaba con el manager, pero no me dejaba llegar a él. Nunca podía hablar con Pocho. Yo trabajaba en (la discoteca) New York City y hacía camisas con el logo para cuando iban visitantes famosos. Un día llegó Pocho. "Si no hablo hoy con él, no hablo nunca más", me dije. Fui y entré, estaba el manager, pero no podía decir nada. "Hola, Pocho", le dije. "Hola, ¿yo te conozco a vos?", me dijo. "No, no me conocés, pero yo soy Betty Diarte, soy diseñadora", le dije y le conté qué hacía. "Quiero trabajar con vos porque me encanta tu look". "Bueno", me dijo, "yo mañana voy a estar en Indiscreciones, el programa de TV, si hacés una camisa que me guste, vas a ser mi diseñadora". ¡De un día para el otro! Le hice dos camisas, se las llevé, se las mostré y me dijo: "Esto es lo que a mí me gusta". Se sacó la que llevaba puesta y se la puso para el programa. Desde ese día fui su diseñadora. Además de que tuvimos una amistad muy, pero muy linda. Él me dijo que me iba a ayudar y lo hizo. De ahí fui a Magenta.