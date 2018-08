"Me sentía raro. Fui a mi casa y no podía dormir", confió a Infobae el hombre que terminó en coma y que al despertar supo que había quedado cuadripléjico. Su primer pensamiento fue: "Esto será temporal". No fue así. Desde entonces Damián no camina, no puede mover los brazos, no puede hablar, sólo mueve un dedo y con él se comunica a través del teclado de su computadora. La adversidad no lo derrotó: trabaja, sigue yendo al cuartel y encabeza el reclamo para que los bomberos voluntarios del país tengan una ART, como cualquier trabajador.