Sin embargo, inmediatamente aclara que "la biología no tiene nada para opinar sobre qué es un ser humano" ya que considera que este concepto es una "construcción cultural". En ese sentido, señala que "la gran diferencia" es conceptualizar si con el aborto se está eliminando o matando a un ser humano. "Y eso no te lo explican en la facultad porque no existe como concepto biológico", asegura.