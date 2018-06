Claudio Bertonatti, asesor científico de la Fundación Azara y ex director del Zoo local, envió una dura misiva a los legisladores para el debate en comisión del proyecto: "Dado que todavía las autoridades del Ecoparque no cuentan con un masterplan definitivo, dar en concesión una veintena de sus edificios históricos resulta prematuro y hasta imprudente. Primero, deberían confirmarse las necesidades de la institución en las áreas de su razón de existir: bienestar animal, conservación de especies y ecosistemas, educación ambiental, generación de conocimientos científicos y recreación pública. Luego, y en función de ello, confirmar cuáles son los destinos más apropiados para cada uno de sus edificios. El actual proyecto de ley no presenta ningún análisis que permita comprender las razones por las cuales se disocia el rol de esos edificios de los objetivos señalados. Por esta razón, si el proyecto prospera se comprometerán -a futuro y por largo plazo- esos espacios que podrían desempeñar un papel clave para el correcto desarrollo de la institución".