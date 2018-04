Ex empleadas y ex empleados y ex voluntarias y ex voluntarios de Greenpeace Andino (Argentina, Chile y Colombia), denunciamos por este medio hechos acontecidos en el ámbito de la organización, relativos al acoso, el abuso y el hostigamiento. Estas denuncias fueron realizadas oportunamente ante el Board –Consejo Directivo- de Greenpeace Internacional y ante el Board de Greenpeace Argentina -integrado entonces por Martín Santos (Presidente), Irene Mayer-Beckh Leslie, Adrian Mourelos, Gabriela Graffigna Souto y Horacio Brum Pizzorno-, y otras han ocurrido con anterioridad. Por estas denuncias no hemos obtenido respuesta fehaciente alguna por parte de la entidad.