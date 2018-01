Cuando lo condenaron, los jueces consideraron que Gutiérrez "no cumplió con sus deberes laborales y quebrantó la confianza que la ciudadanía deposita en el servicio público de correos, encargado de la recepción y entrega de misivas, cuya inviolabilidad está garantizada por la Constitución". Sus explicaciones no bastaron, pues tenía las vías legales para devolver las piezas no repartidas.