Qué dice la OMS sobre el virus Shamonda: "Se necesitan más estudios para comprender completamente la transmisión"

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció que el organismo colabora con Francia para esclarecer las vías de exposición al virus. (REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

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Francia ha comunicado el primer caso documentado de infección humana por el virus Shamonda, un patógeno que hasta ahora se asociaba con animales de granja. El paciente, con una enfermedad previa grave e inmunodepresión marcada, murió a comienzos de octubre en Lyon, mientras las autoridades intentan determinar cómo se produjo el contagio y qué papel tuvo la infección en el desenlace.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que el organismo mantiene contacto con las autoridades de Francia para esclarecer el caso. “Se necesitan más estudios para comprender completamente la transmisión”, afirmó, al aludir a la investigación sobre el origen de la infección y las eventuales vías de exposición.

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El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) consideró el episodio excepcional y descartó, por el momento, indicios de transmisión sostenida entre personas. La única infección comunicada corresponde a un paciente que recibía tratamiento por una enfermedad grave, una condición que, según el organismo, lo hacía más vulnerable a infecciones y complicaciones que la población general.

Francia confirmó el primer caso documentado de infección humana por el virus Shamonda tras el fallecimiento de un paciente en Lyon. (Senasica)

El virus se vinculaba hasta ahora con el ganado y otros animales

Según se detalla en una nota reciente de Infobae, el Ministerio de Agricultura francés señaló que el virus Shamonda se consideraba hasta ahora intransmisible a los seres humanos. Por esa razón, la detección en el paciente de Lyon constituye el primer caso documentado y comunicado en una persona.

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El patógeno, identificado por primera vez en Nigeria a mediados de la década de 1960, pertenece al género Orthobunyavirus y al serogrupo Simbu. Dentro de ese grupo también se encuentran los virus de Schmallenberg y Akabane. Desde su hallazgo, se registró de manera esporádica en animales de África occidental, oriental y meridional, además de Japón.

Sus huéspedes principales son los bovinos, aunque también puede infectar a otros rumiantes y a équidos. En el ganado, los cuadros agudos pueden provocar fiebre, diarrea y una menor producción de leche. Los especialistas también analizan sus posibles efectos durante la gestación, entre ellos problemas reproductivos.

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El virus Shamonda pertenece al género Orthobunyavirus y fue descubierto inicialmente en Nigeria a mediados de la década de 1960. (EFE/EPA/HORCAJUELO/Archivo)

Ben Brennan, jefe de grupo del Centro de Investigación de Virus de la Universidad de Glasgow, explicó al Science Media Centre que Shamonda está estrechamente emparentado con el virus de Schmallenberg. Este último fue identificado en Europa en 2011 y se vinculó con trastornos reproductivos y malformaciones congénitas en bovinos y ovinos.

Los jejenes Culicoides son el principal vector entre animales

La vía habitual de transmisión del virus Shamonda entre animales se produce mediante las picaduras de jejenes del género Culicoides. Son pequeños dípteros hematófagos, es decir, insectos que se alimentan de sangre, y no pertenecen al mismo grupo que los mosquitos comunes.

Estos insectos miden entre 1 y 5 milímetros y pueden pasar inadvertidos. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica que reciben distintos nombres según el país, entre ellos jejenes, mosquitos polvorilla y chaquistes. Algunas especies pueden transportar agentes infecciosos entre animales y, en ciertos casos, hacia las personas.

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A diferencia de Aedes aegypti, el mosquito que transmite el dengue y suele reproducirse en recipientes con agua, los Culicoides prefieren los suelos húmedos y la materia orgánica en descomposición. Su actividad suele aumentar al atardecer y durante la noche. También intervienen en la transmisión de enfermedades animales, como la lengua azul.

Los jejenes hematófagos del género Culicoides constituyen el vector principal de transmisión del patógeno entre animales. (OPS)

El ECDC advirtió que aún no se conoce qué especie de jején pudo estar involucrada en el caso francés. Tampoco está confirmado que el paciente se haya infectado a través de una picadura, aunque esa es una de las hipótesis que estudian las autoridades. En Europa, la actividad de estos insectos suele concentrarse entre la primavera y el otoño, con variaciones según el clima, la especie y el lugar.

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Europa detectó infecciones en animales antes del caso humano

La presencia de Shamonda en animales de granja europeos se confirmó durante 2026, luego de que aparecieran signos clínicos desde junio. A fines de julio, las autoridades verificaron infecciones en Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España, Suiza y la isla de Jersey.

La expansión del virus entre animales y el primer diagnóstico en una persona son hechos que las autoridades analizan por separado. Brennan sostuvo que la detección del patógeno en un paciente inmunodeprimido no implica por sí sola un riesgo importante para las personas sanas.

David Roiz, investigador del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos de la Universidad de Castilla-La Mancha, afirmó al Science Media Centre España que existen bunyavirus que circulan de forma natural entre mamíferos y pueden ocasionar casos humanos aislados. “No hay ningún riesgo para la población general, ya que se trata de un paciente inmunodeprimido”, señaló.

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Por ahora, solo se ha informado un caso humano y no hay pruebas de contagio sostenido entre personas ni por el contacto cotidiano. El ECDC continúa en contacto con las autoridades francesas y sus socios europeos para evaluar las implicancias del episodio, mientras siguen abiertas las investigaciones clínicas, epidemiológicas y de laboratorio.