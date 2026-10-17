Ciencia

¿El músculo se convierte en grasa cuando dejamos de entrenar? Qué dice la ciencia y cómo cambia el cuerpo

Un especialista de la Universidad de Leicester explicó qué ocurre con la masa muscular y el tejido adiposo durante los períodos de inactividad física

Torso de un hombre con camiseta azul sin mangas sentado en un banco de madera de un vestuario, con una toalla entre las manos.
La falta de estímulo del entrenamiento de fuerza provoca una pérdida de volumen muscular junto con un posible aumento del tejido adiposo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La idea de que el músculo se convierte en grasa al dejar de entrenar persiste entre quienes interrumpen sus rutinas de gimnasio. La fisiología, sin embargo, descarta esa transformación: se trata de tejidos distintos, y el organismo no dispone de un mecanismo que convierta el uno en el otro. Durante una pausa prolongada, lo que puede ocurrir es una pérdida de masa muscular junto con un aumento del tejido adiposo.

El fenómeno suele reflejarse en el aspecto físico. Cuando el organismo deja de recibir el estímulo del entrenamiento de fuerza, los músculos pueden perder volumen o definición. Si, al mismo tiempo, disminuye el gasto energético y se mantiene la misma alimentación, el excedente de calorías puede favorecer la acumulación de grasa. Esta combinación de factores ayuda a explicar el origen de un mito extendido, aunque no representa una transformación biológica real.

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La aclaración fue planteada por Leigh Breen, profesor especializado en fisiología muscular de la Universidad de Leicester, en declaraciones recogidas por The Guardian. El especialista sostuvo que no existe una vía bioquímica conocida que permita una conversión directa entre músculo y grasa, en ninguna de las dos direcciones.

El músculo responde al estímulo del entrenamiento de fuerza

El músculo es un tejido que se adapta a las exigencias físicas. El entrenamiento de fuerza genera estímulos que ayudan a conservar o incrementar la masa muscular. Cuando esa actividad se interrumpe, el organismo puede perder parte del tejido desarrollado debido a la falta de estímulos que favorezcan su mantenimiento.

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La magnitud de esa reducción no es igual en todas las personas. Influyen la duración de la pausa, el tipo de entrenamiento previo, la edad, la alimentación, el descanso y el nivel de actividad cotidiana. Una pausa de dos semanas en alguien que continúa caminando, trabajando y moviéndose con normalidad no produce el mismo efecto que una inmovilización prolongada por una lesión.

Breen señaló que muchas personas describen este proceso como músculos que se “ablandaron” o perdieron tono. Esa percepción puede estar relacionada con una disminución del volumen muscular, con una mayor presencia de grasa subcutánea o con ambos factores. La apariencia externa no demuestra que un tejido se haya transformado en otro, sino que puede reflejar variaciones paralelas en la composición corporal.

Un brazo musculoso sostiene una mancuerna metálica pesada en un gimnasio con equipo deportivo en el fondo.
El impacto de una pausa deportiva varía según la edad, el tipo de ejercicio previo, la nutrición y el movimiento diario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener la dieta con menos actividad puede elevar la grasa corporal

La acumulación de grasa depende en buena medida de la relación entre la energía que se consume y la que se gasta. Al reducir o suspender el ejercicio, el gasto calórico diario puede disminuir. Si la ingesta de alimentos se mantiene sin cambios, puede aparecer un excedente energético que el cuerpo almacena, en parte, como tejido adiposo.

Por ese motivo, una pausa deportiva puede reunir dos procesos independientes: la reducción de la masa muscular por falta de estímulo y el incremento de grasa debido a un mayor consumo de energía en relación con el gasto. La composición corporal puede cambiar, pero músculo y grasa conservan funciones y estructuras diferentes.

El especialista de la Universidad de Leicester recomendó sostener una ingesta suficiente de proteínas durante los períodos sin entrenamiento, una medida que puede contribuir a preservar la masa muscular. También planteó la posibilidad de ajustar moderadamente las calorías cuando la actividad física baja de forma marcada. Según explicó a The Guardian, esos cambios dependen de las características y necesidades de cada persona.

Los cambios breves no definen la evolución física a largo plazo

Interrumpir una rutina puede generar inquietud, en especial entre quienes buscan sostener su fuerza o definición muscular. Sin embargo, las variaciones pequeñas de músculo y grasa durante un descanso son habituales y deben observarse dentro de un período más amplio.

Breen indicó que las fluctuaciones de corto plazo no suelen ser motivo de preocupación cuando se mantienen hábitos consistentes de ejercicio y alimentación a lo largo de los meses y los años. La evolución corporal responde a ese conjunto de conductas sostenidas, más que a una pausa puntual en el entrenamiento.

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