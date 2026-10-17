Ciencia

Cómo reducir la contaminación que se inhala al hacer ejercicio

Estudios recientes advierten efectos sobre la función pulmonar y la presión arterial durante la actividad física en ambientes abiertos y expuestos a partículas dañinas

Ilustración de unos pulmones en acuarela: la sección izquierda es gris con humo y manchas, y la derecha es verde y turquesa con hojas.
La actividad física al aire libre incrementa el volumen de aire inhalado y favorece la absorción de contaminantes en los pulmones (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El ejercicio al aire libre en ciudades con tráfico intenso expone al cuerpo a una dosis mayor de contaminantes que caminar o permanecer en reposo. Audrey de Nazelle, profesora asociada del Imperial College London que investiga los efectos de la contaminación durante la práctica deportiva, explicó a la BBC que correr o andar en bicicleta junto a vías de alta circulación multiplica el volumen de aire inhalado y, con él, la cantidad de partículas que llegan a los pulmones.

El hallazgo forma parte de un conjunto de recomendaciones que buscan ayudar a sostener los beneficios cardiovasculares de la actividad física sin exponer al organismo a un daño innecesario.

PUBLICIDAD

Durante el ejercicio, la respiración se acelera y se vuelve más profunda. Esto aumenta lo que los especialistas llaman ventilación por minuto, es decir, la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones en ese lapso.

Una revisión sistemática publicada en 2022 en la revista Sports Medicine, que analizó 53 estudios sobre actividad física y contaminación, encontró que la exposición al ozono durante el ejercicio moderado o vigoroso tiene un efecto adverso constante sobre la función pulmonar y los síntomas respiratorios, mientras que la evidencia sobre otros contaminantes, como el monóxido de carbono o el dióxido de nitrógeno, resultó menos concluyente por la escasez de datos.

PUBLICIDAD

La contaminación del aire genera impactos en la salud cardiovascular, la diabetes y las funciones cognitivas (REUTERS/Carlos García Rawlins)
La contaminación del aire genera impactos en la salud cardiovascular, la diabetes y las funciones cognitivas (REUTERS/Carlos García Rawlins)

De Nazelle precisó que los efectos de la contaminación no se limitan al sistema respiratorio. Según explicó a la BBC, también se asocian con enfermedades cardiovasculares, diabetes, alteraciones cognitivas y problemas reproductivos.

El material particulado fino, conocido como PM2,5 por el tamaño de sus partículas, de hasta 2,5 micrómetros de diámetro, puede atravesar las paredes de los alvéolos pulmonares y pasar al torrente sanguíneo, desde donde se distribuye por el resto del organismo.

Alejarse del tránsito principal reduce la exposición hasta la mitad

La recomendación más citada por los especialistas consultados por la BBC es simple: elegir calles paralelas a las avenidas con más tráfico. De Nazelle indicó que desplazarse una o dos calles de distancia de una vía principal puede reducir la exposición entre un 20% y un 30%. Optar directamente por calles secundarias en lugar de recorridos congestionados puede bajar esa cifra hasta un 50 por ciento.

Caminar por calles secundarias, lejos de las avenidas más transitadas, puede reducir hasta un 50% la exposición a la contaminación del aire (REUTERS/Jittrapon Kaicome)
Caminar por calles secundarias, lejos de las avenidas más transitadas, puede reducir hasta un 50% la exposición a la contaminación del aire (REUTERS/Jittrapon Kaicome)

Las llamadas cañones urbanos, calles estrechas flanqueadas por edificios altos donde la circulación del aire es limitada, merecen especial atención. La European Respiratory Society recomienda evitar esas vías para caminar, correr o andar en bicicleta, sobre todo si además concentran semáforos y tránsito denso, porque los contaminantes tienden a acumularse en lugar de dispersarse.

El horario también influye. Haneen Khreis, epidemióloga de la Universidad de Cambridge, explicó a la BBC que los vehículos detenidos en embotellamientos generan lo que describió como focos de contaminación. Evitar las horas pico, cuando el tránsito se concentra y avanza con lentitud, disminuye el contacto con esas emisiones. Khreis añadió que conviene prestar atención a los picos de ozono, que suelen presentarse en las tardes calurosas y soleadas.

Qué hacer en los días de mayor contaminación

Consultar los índices locales de calidad del aire antes de entrenar permite ajustar el plan con información concreta. Rudy Sinharay, médico neumólogo especialista en cáncer de pulmón del Imperial College London NHS Trust, indicó a la BBC que en las jornadas con niveles elevados de contaminación conviene priorizar los parques o trasladar el entrenamiento a espacios cerrados.

Sinharay agregó un dato que contradice una percepción habitual: moverse en bicicleta no implica necesariamente una exposición mayor que viajar en auto, porque la circulación de aire alrededor del cuerpo durante el pedaleo dispersa parte de los contaminantes, mientras que el interior de un vehículo detenido en tráfico puede concentrarlos.

Hombre con camiseta gris y pantalón corto negro con una rodilla sobre el césped en posición de estiramiento.
La alineación de los entrenamientos fuera de las horas pico disminuye el contacto con las emisiones de vehículos detenidos en embotellamientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La calidad del aire en espacios cerrados también requiere atención. La European Respiratory Society advierte que, tanto en gimnasios como en los hogares, el humo de segunda mano, los productos de limpieza, los sistemas de calefacción y la propia contaminación proveniente del exterior pueden deteriorar ese ambiente, por lo que no toda actividad bajo techo garantiza una exposición menor.

Las personas con asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o afecciones cardiovasculares previas requieren precauciones adicionales, ya que suelen experimentar efectos más marcados ante la misma dosis de contaminantes.

Para la población general, sin embargo, de Nazelle fue categórica: “Los beneficios que se obtienen al hacer ejercicio en ciudades contaminadas superan los riesgos”, afirmó a la BBC.

Según precisó, solo en los niveles de contaminación más extremos del planeta, como los registrados en algunas de las ciudades más contaminadas de India, el riesgo comienza a aproximarse o superar el beneficio de entrenar durante períodos prolongados.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La elección de parques urbanos y la consulta de los índices de calidad del aire ayudan a proteger la salud respiratoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras la reducción de emisiones en el origen continúa siendo la medida más efectiva a largo plazo, los especialistas coinciden en que ajustar la ruta, el horario y, en los días más críticos, el entorno del entrenamiento permite seguir sosteniendo los beneficios de la actividad física al aire libre sin renunciar a ella.

Temas Relacionados

Contaminación del aireContaminaciónSaludSalud físicaEjercicioEntrenamientoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guantes rosas para poner el cáncer de mama en agenda y no bajar los brazos

Diez mujeres de distintos ámbitos protagonizan una campaña de retratos que, en la antesala del 19 de octubre, busca hablar de prevención, controles y cuidado de la salud

Guantes rosas para poner el cáncer de mama en agenda y no bajar los brazos

Más que acidez: qué puede esconderse detrás del ardor en el pecho, según especialistas

Tres gastroenterólogos advirtieron que el reflujo no siempre es la explicación y que ignorar la diferencia puede tener consecuencias graves para la salud

Más que acidez: qué puede esconderse detrás del ardor en el pecho, según especialistas

Descubren que los microplásticos reaccionan con el agua y podrían causar daños en el organismo

Un estudio publicado en Nature identificó que los fragmentos de plástico generan sustancias químicas dañinas al contacto con medios acuosos, un fenómeno que podría ocurrir dentro del propio cuerpo humano

Descubren que los microplásticos reaccionan con el agua y podrían causar daños en el organismo

Cómo la exposición temprana a la nicotina puede alterar las defensas en lo largo de los años

Una investigación de la Universidad de California analizó en modelos animales las consecuencias de la exposición temprana a esta sustancia y sus posibles efectos persistentes en la salud

Cómo la exposición temprana a la nicotina puede alterar las defensas en lo largo de los años

Cuál es el error en el mapa genético usado en la medicina que preocupa a los expertos

Científicos húngaros identificaron una vulnerabilidad estructural en el genoma de referencia GRCh38 que genera diagnósticos equivocados de forma sistemática cuando se emplean programas automatizados

Cuál es el error en el mapa genético usado en la medicina que preocupa a los expertos

DEPORTES

La chance que falló Julián Álvarez sobre el final y la alarmante estadística con Atlético Madrid: lleva 5 meses sin anotar goles

La chance que falló Julián Álvarez sobre el final y la alarmante estadística con Atlético Madrid: lleva 5 meses sin anotar goles

El entrenador del Chelsea confirmó que Emiliano Dibu Martínez fue trasladado al hospital tras chocar la cabeza con un rival

Máxima preocupación por Dibu Martínez: fue retirado inmovilizado en camilla tras chocar con un rival

El penal a los 23 segundos del partido entre Quilmes y Atlético Rafaela que es uno de los más rápidos del fútbol argentino

“Le pido disculpas a mi novia porque esas cosas no se hacen”: la particular declaración de la promesa de Boca Juniors Leo Flores tras una controversia

TELESHOW

La sugestiva actitud de Josefina Lynch en medio del escándalo por la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La sugestiva actitud de Josefina Lynch en medio del escándalo por la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La vida extraordinaria de Noëlle Balfour: de su relación con Gustavo Cerati al día en que Axl Rose la llamó al escenario

Hace 75 años nacía la televisión argentina y hoy recupera su nombre histórico: Canal 7

El director Julián Tagle reflexiona sobre su documental familiar: “Los Machado son magnéticos, trágicos y genuinos”

Juan Minujín contó como llegó a trabajar con Angelina Jolie y Salma Hayek: "Al principio dije que no"

INFOBAE AMÉRICA

Incendios forestales en California dejan viviendas afectadas y obligan a evacuar a miles de personas

Incendios forestales en California dejan viviendas afectadas y obligan a evacuar a miles de personas

"El ciclón me llevó el techo completo", dice anciano cubano abandonado a su suerte tras un desastre natural

Sector turístico de Costa Rica presiona por aprobación de ley eléctrica y advierte sobre impacto en inversiones y empleo

La Policía dominicana busca a cuatro sospechosos por el asesinato de un taxista en Santo Domingo Este

“La reducción de homicidios en El Salvador es la más extrema de la historia”: Nayib Bukele destaca su plan de seguridad