"Son símbolos que pertenecen a un lenguaje gráfico del que no conocemos las claves para interpretarlos. Pero lo que sí sabemos es que son unas manifestaciones para ser fácilmente visualizadas (el color rojo impacta), implantadas en zonas cercanas a la cueva o en lugares no escondidos o recónditos. Creemos que eran para ser fácilmente visualizados y, en consecuencia, de un acceso no restringido. Aunque esto no son nada más que hipótesis sobre las que habrá que avanzar", señala Zilhão, a propósito de los dibujos.